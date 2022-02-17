Yılmaz Özdil’den kararsız seçmene tepki: Biraz daha kararsız kalırsa, karar vermemizi gerektirecek bir ülke kalmayacak zaten!

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, önceki seçimlere oranla anketlerde oranı yükselen kararsız seçmene tepki gösterdi; “Karar vermekte fazla aceleci davranmayıp biraz daha kararsız kalırsa, karar vermemizi gerektirecek bir ülke kalmayacak zaten!” dedi.

Özdil kaleme aldığı bugünkü yazısında, garantili köprüler için vatandaşın cebinden çıkan paradan, yaşanan hayat pahalılığına; siyasilerden gelen tepki çeken öneri ve açıklamalara hatırlatmalarda bulundu.

“Merkez bankasının kasasını boşalttılar, fabrikaları, limanları, madenleri, rafinerileri, barajları, santralları sattılar, Arap emlakçılar reklamla İstanbul'u satıyor, Türkiye'yi Avrupa'nın çöplüğü yaptılar, bizim çocuklarımızı Suriye'ye savaşmaya gönderip, dokuz milyon Suriyeliyi buraya doldurdular, bir yandan din-iman tweetleri atıp, beri yandan revü kızlarıyla jakuzide poz verip, elektrik süpürgesi gibi kokain çekiyorlar, memleket karapara tabakhanesine döndü, Güney Amerika'dan şehir hatları vapurları gibi vızır vızır uyuşturucu gemileri geliyor, servetinin kaynağı belirsiz oligarklar, küresel baronlar, casinocular, çantacı gazteciler, suikastlar gırla gidiyor… Karar vermesi için daha ne olması gerekiyor acaba?” diye soran Özdil, ayrıca şunları kaydetti:

“Türkiye'nin kredi notu Uganda seviyesine indirildi, Ruanda'yla Tanzanya'yla aynı sınıfa konulduk. Dünya demokrasi listesinde Bangladeş'in Senegal'in El Salvador'un Sri Lanka'nın altındayız. Dünya eğitim kalitesi sıralamasında, İran'ın Pakistan'ın gerisinde yeralıyoruz, Nikaragua'yla Kamboçya'yla aynı seviyedeyiz. Hukukun üstünlüğü sıralamasında, Burkina Faso'nun Kolombiya'nın Guatemala'nın altındayız, Sudan'ın altındayız, Mali'yle birlikte son 10 yılda bütün dünyada özgürlükleri en çok gerileyen iki ülkeden biriyiz. Karar vermekte fazla aceleci davranmayıp biraz daha kararsız kalırsa, karar vermemizi gerektirecek bir ülke kalmayacak zaten!”

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