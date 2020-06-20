T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yılmaz Özdil'den Erdoğan'a: E, hani paranın dini, imanı olmazdı?

20 Haziran 2020 11:11

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Sabahattin Zaim Üniversitesi'nin konferansında konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kullandığı, "Ekonomik krizden çıkışın anahtarı İslam iktisadıdır" ifadesini eleştirdi.

"E, hani paranın dini, imanı olmazdı? Dinsiz değil miydi para?" diye soran Özdil, "Ama çok da kafayı yormamak lazım aslında" diyerek Erdoğan'ın arkadaşı olduğuna dikkati çektiği Sabahattin Zaim Üniversitesi'nin rektör yardımcısı Prof. Dr. Bülent Arı'nın “Ben bu ülkede cahil, okumamış, tahsilsiz kesimin ferasetine güveniyorum, okuma oranı arttıkça beni hafakanlar basıyor” sözlerini hatırlattı.

Yazının tamamını okumak için tıklayın

ETİKETLER

yılmaz özdilerdoğanparaekonomiBülent ArıRecep Tayyip Erdoğan
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24