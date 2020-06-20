Yılmaz Özdil'den Erdoğan'a: E, hani paranın dini, imanı olmazdı?

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Sabahattin Zaim Üniversitesi'nin konferansında konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kullandığı, "Ekonomik krizden çıkışın anahtarı İslam iktisadıdır" ifadesini eleştirdi.

"E, hani paranın dini, imanı olmazdı? Dinsiz değil miydi para?" diye soran Özdil, "Ama çok da kafayı yormamak lazım aslında" diyerek Erdoğan'ın arkadaşı olduğuna dikkati çektiği Sabahattin Zaim Üniversitesi'nin rektör yardımcısı Prof. Dr. Bülent Arı'nın “Ben bu ülkede cahil, okumamış, tahsilsiz kesimin ferasetine güveniyorum, okuma oranı arttıkça beni hafakanlar basıyor” sözlerini hatırlattı.

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