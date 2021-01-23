Yılmaz Özdil: Dedelerimizin başına gelenleri milli eğitim müfredatına koyun lütfen de, gençlerimiz dedelerinin nerelerde mezar taşı olduğunu okusun!

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, “Myanmar'da dedelerimizin mezarı var” diye başladığı yazısında tarihten pek çok anekdot paylaşarak, "Dedelerimizin başına gelenleri milli eğitim müfredatına koyun lütfen de, gençlerimiz dedelerinin nerelerde mezar taşı olduğunu okusun!" dedi.

Özdil'in değerlendirmeleri, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Gençler bir asır önce vefat eden dedelerinin mezar taşını dahi okuyup, anlamaz durumdadırlar” sözlerini akıllara getirdi.

Özdil iktidarı eleştirdiği yazısında, “Trajedi coğrafyamız bu haldeyken… Asrın liderimiz hâlâ ‘gençler dedelerinin mezar taşını okuyup anlayamaz durumdalar’ filan diyor. Dedelerimizin başına gelenleri milli eğitim müfredatına koyun lütfen de, gençlerimiz dedelerinin nerelerde mezar taşı olduğunu okusun! Okullarda okusunlar da… Saraydakiler lay lay lom yaşamaya devam ederken, devletin-milletin hangi ücralarda nasıl yitip gittiğini, saray zihniyeti yüzünden dedelerimizin ne bedeller ödediğini anlasınlar!” ifadelerini kullandı.

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