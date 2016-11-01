Yılmaz Özdil, Cumhuriyet'e operasyonu yazdı: Dünyaya hükmettiğini zannedersin; kâğıda bile hükmedemezsin...

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Türkiye’deki medya kuruluşları hakkında el koyma ve ‘yandaş’ iş adamlarına yönelik satışlar ile tutuklanan, işinden atılan gazetecileri listelediği yazısında dün gerçekleşen polis operasyonunda yazarları gözaltına alınan Cumhuriyet gazetesine de el konulacağını söyledi. Özdil, “Hukuk, medyanın doğasıdır. AKP'nin anlamadığı budur. “Parçalarsın, bozarsın, zarar verirsin ama… Asla istediğin şekle sokamazsın. Dünyaya hükmettiğini zannedersin… Kağıda bile hükmedemezsin” dedi.

Yılmaz Özdil’in Sözcü gazetesinde “Cumhuriyet” başlığıyla yayımlanan (1Kasım 2016) yazısı şöyle:

Sabah, atv, Takvim.

Dinç Bilgin'indi.

El konuldu.

Önce damadın şirketine, sonra yandaş müteahhide verildi.

Star tv, Star gazetesi.

Cem Uzan'ındı.

El konuldu.

Televizyon, akp şakşakçısı işadamına verildi, gazete ise “Tayyip Erdoğan'a aşık oldum, iki erkek arasında böyle ilahi aşk olabiliyor” diyen yandaş işadamına verildi.

Show tv, Skytürk.

Akşam, Güneş.

Karamehmet'indi.

El konuldu.

Televizyonların birisi Alo Fatih'e verildi, gerisi “anam babam çocuklarım eşim Tayyip Erdoğan'a feda olsun, Allah'ın 300 yılda bir nasip ettiği lider” diyen yandaş işadamına verildi.

Defalarca Türkiye vergi rekortmeni olan Aydın Doğan'a dünya basın tarihinde görülmemiş ebatta vergi cezası kesildi.

Milliyet, Vatan.

Aydın Doğan'ındı.

Telefonda hüngür hüngür ağlayan, “sizi üzdük mü patron” diyen, şakşakçı işadamına verildi.

Kanaltürk.

Tuncay Özkan'ındı.

Zorla Akın İpek'e sattırıldı, sonra Akın İpek fetocu diye el konuldu, kapatıldı.

Digitürk'e el konuldu.

Katarlılara verildi.

Cine5'e el konuldu.

El Cezire'ye verildi.

Cumhuriyet gazetesinin başyazarı, yazarları, Ankara temsilcisi hapse atıldı.

Ulusal Kanal'ın sahibi, genel yayın yönetmeni hapse atıldı.

Kanal B'nin sahibi hapse atıldı.

Biz Tv'nin sahibi hapse atıldı.

Avrasya tv'nin sahibi hapse atıldı.

Odatv'nin sahibi, çalışanları hapse atıldı.

Aydınlık gazetesinin başyazarı, yazarları, genel yayın yönetmeni hapse atıldı.

Yurt gazetesinin genel yayın yönetmeni hapse atıldı.

Fetocu Samanyolu, Zaman ve The Taraf'ın desteğiyle yandaş medya korosu oluşturuldu, işleri bitince, onlara da el konuldu, kapatıldı.

Emin Çölaşan, Bekir Coşkun, Uğur Dündar, Özdemir İnce, Rahmi Turan, Oktay Ekşi, Soner Yalçın, Necati Doğru, Can Ataklı, Ümit Zileli, Oray Eğin, Banu Avar, Hulki Cevizoğlu, Nihat Genç, Ruhat Mengi, Ayşenur Aslan, Hüsnü Mahalli, Musa Ağacık, Mustafa Mutlu, Mine Kırıkkanat, Cüneyt Ülsever, Rıza Zelyut, liste çoook uzun, işten attırıldı, istifaya zorlandı.

Yeniçağ'ın onurlu kalemi Yavuz Selim Demirağ'ı susturamadılar, tutuklamaya çalıştılar.

Ve şimdi…

Cumhuriyet basıldı.

Genel yayın yönetmeni, yazarları, yöneticileri gözaltına alındı.

El konulacak.

*

Şu an elinizde tuttuğunuz gazete sayfasını yukardan aşağıya doğru, dikine yırtın… Cııırt diye gider.

Aynı sayfayı enlemesine yırtmaya çalışın, bir türlü düzgün yırtamazsınız, parça parça olur.

Ağaçtır çünkü o…

Hangi işlemden geçirilirse geçirilsin, hangi şekle bürünürse bürünsün, ağaçtır.

Yukardan aşağıya doğru, dikine, liflerinin suyudur.

*

Doğal yaşamına uygun şekilde yaklaşırsan, kütük bile uyumludur.

Doğal olmayan yöntemlerle yaklaşırsan, kağıt bile direnç gösterir.

*

Hukuk, medyanın doğasıdır.

*

Akp'nin anlamadığı budur.

*

Yanlış davranıyorsun.

Yanlışta ısrar ediyorsun.

Parçalarsın, bozarsın, zarar verirsin ama…

Asla istediğin şekle sokamazsın.

Dünyaya hükmettiğini zannedersin…

Kağıda bile hükmedemezsin.