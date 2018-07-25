Yılmaz Özdil: CHP hangi genel başkanla daha garantili kaybeder

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan genel başkanlık tartışmasına ilişkin olarak, "CHP hangi genel başkanla daha garantili kaybeder" diye sordu.

Bugünkü yazısında çıkaracağı kitap hakkında bilgi veren Özdil, gündeme ilişkin özet bilgiler de yazdı.

CHP'de 24 Haziran'daki çifte seçimin ardından genel başkanlık tartışması başlamış partinin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu arasında liderlik tartışması başlamıştı. Süreç, İnce ve destekçilerinin olağanüstü kurultay için delegelerden imza toplamasıyla devam etmişti. Son gelişmelere göre CHP'li delegelerin 600'ün üzerinde imza topladığı iddia edildi.

Özdil CHP'deki tartışmaya bir cümleyle değindi:

"Chp hangi genel başkanla daha garantili kaybeder, 15 günün özetiyle bıraktığımız yerden, tekmili birden, yarın"