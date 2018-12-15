Yılmaz Özdil: Bunların yaptığı salıncağa dahi binilmez!

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil 3'ü makinist 9 kişinin hayatını kaybettiği 86 kişinin de yaralandığı Ankara'daki tren faciasıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Özdil hükümeti eleştirirken "Bunların yaptığı salıncağa dahi binilmez" dedi.

Özdil, "Sorumlu meselesinden çıktım. Bizatihi bu işler için bunlar üretilmiş gibi bir hava var. Yani 'insan ölebilir'. Bunların gözünde insanın değeri sıfır..." diye konuştu.

Özdil, Halk Arenası'nda Uğur Dündar'ın konuğu oldu. Dünyanın en güvenli aracının tren olduğunu ifade eden Özdil sözlerine şöyle devam etti:

“Avrupa’da insanlar vızır vızır kullanıyorlar. Kaza elbette olabilir. Ama Ankara’daki faciayı görüyoruz ki bu bir kaza değil. Sinyalizasyon yapmamışlar ve bakan bugün hala diyor ki ‘Sinyal olmasa da olur.’ Bu bir kaza değil. Medyanın da buna karşı yeni bir terminoloji geliştirmesi lazım. Yani iş kazalarına ‘iş cinayetleri’ diyorduk. Bunlara da bir şeyler dememiz gerekiyor. Sinyalizasyon yok, dakika sistemiyle giriş çıkış yapılıyor. Devlet demiryollarında da bunun böyle olmadığını bilmeyen yok. Yani işte İnşaat Mühendisleri Odası’ndan, barolarımıza kadar her insanımız bunu biliyor. Sorumlu meselesinden çıktım. Bizatihi bu işler için bunlar üretilmiş gibi bir hava var. Yani ‘insan ölebilir.’ Bunların gözünde insanın değeri sıfır…

AKP ile beraber sadece facialar sıradanlaşmadı. Aynı zamanda facianın cezasız kalması da sıradanlaştı. Mesela sinyal meselesi Binali Yıldırım’dan başlıyor. Yıldırım’ın, İstanbul Deniz Otobüsleri’nin başına gelmesiyle başlıyor. Aynı zamanda İETT’nin başına getirilen Süleyman Karaman’la başlıyor. Sonra bunların bir tanesi Ulaştırma Bakanı yapılıyor. Bir tanesi Devlet Demiryolları’nın başına getiriliyor. Havuz sistemleri kuruluyor. Bugüne kadar geliyor. Sadece bu değil. Havaalanlarında da skandallar, deniz otobüslerinde de buna benzer rezaletler… Türkiye’de buna benzer şeyler olağanlaşmış. Niye olağanlaşmış derseniz liyakat…”

"Salıncağa dahi binilmez"

Özdil yetkin kuruluşların projelere onay vermesi gerektiğnii kaydederek, "Mimarlar odası, mühendisler odası gibi yetkin kuruluşların onay vermediği projelerde bunların yaptığı salıncağa dahi binilmez" ifadesini kullandı.