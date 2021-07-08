Yılmaz Özdil: Bu ülkede bu milleti dolandırmak, soymak, ırzına geçmek, katletmek filan ayıp değil, yakalanmak ayıptır

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Çiftlik Bank davası sanığı Mehmet Aydın’ın dosyasına getirilen gizlilik kararı üzerinden eleştirilerde bulunduğu bugünkü yazısında, “Bu ülkede bu milleti dolandırmak, soymak, ırzına geçmek, katletmek filan ayıp değildir. Yakalanmak ayıptır. Yakalanmak ve mecburen yargılanmak suretiyle sayın devlet büyüklerimizi zor durumda bırakmak ayıptır” diye yazdı

Vatandaşları 2 milyon dolar dolandırdığı belirtilen Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer’in yurt dışına kaçmasını hatırlatan Özdil, “Seksi kıyafetler giydirilmiş mankenlerle reklam yapması, çekilişle Porsche hediye etmesi, sayın medyamız tarafından kendisiyle röportaj üstüne röportaj yapılarak parlatılması, finansal deha olarak manşetlere taşınması, örnek işadamı olarak tanıtılması, televizyonlardaki ekonomi programlarına sponsor olması, ikametgah adresi bile istenmeden, herhangi bir kanuna tabi olmadan internetten para toplaması, serbest… Soruşturmayı sormamız yasak” diye yazdı.

“Diyarbakır barosu başkanı Tahir Elçi'yi sokak ortasındaki basın toplantısında, gazetecilerin ve kameraların önünde öldürdüler, soruşturmaya gizlilik kararı verdiler… Altı yıl geçti, hâlâ ifadesi alınan tek şüpheli bile yok, altı yıldır ne yaptınız kardeşim diyorsun, gizli” diye yazan Özdil, Ensar Vakfı'yla İmam Hatip Mezunları Derneği'nin yurdunda 10 yaşındaki çocuğa üç yıl boyunca cinsel istismarda bulunulmasıyla ilgili de yayın yasağı getirildiğini hatırlattı, “Çocuklara tecavüz eden sapıkların ismini bile yazmak yasaktır bu ülkede” diye sitem etti.

Özdil, yayın yasağı getirilen gündem ve olaylar hakkında örnekler verdiği yazısında şunları kaydetti:

“Çünkü bu ülkede bu milleti dolandırmak, soymak, ırzına geçmek, katletmek filan ayıp değildir. Yakalanmak ayıptır. Yakalanmak ve mecburen yargılanmak suretiyle sayın devlet büyüklerimizi zor durumda bırakmak ayıptır.”

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