Yılmaz Özdil: Bu dava, gözü dönmüş para hırsıyla kurutulan derelerimizin, doymak bilmeyen yağmayla zehirlenen topraklarımızın davasıdır

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, emekli öğretmen Metin Lokumcu’nun polis müdahalesi sonucunda hayatını kaybetmesine ilişkin açılan davanın bugün görülecek ilk duruşmasıyla ilgili kaleme aldığı yazısında, “Bu dava, sadece öğretmen Metin Lokumcu'nun davası değil. Bu dava, sadece insan hayatının davası değil. Bu dava, gözü dönmüş para hırsıyla kurutulan derelerimizin, doymak bilmeyen yağmayla zehirlenen topraklarımızın, vicdansız talanla katledilen ormanlarımızın, ekolojik dengeyi bozan zihniyet tarafından yok edilen kırlangıçlarımızın tavşanlarımızın sincaplarımızın kaplumbağalarımızın davası” diye yazdı.

Dönemin Artvin emniyet müdürüyle Hopa emniyet müdürünün de aralarında bulunduğu 13 sanığın yargılanacağı davada Lokumcu Ailesi'nin “temel amacının bu sanıkların cezalandırılması olmadığını, hak ettikleri cezalar verilse bile kimsenin kalbinin soğumayacağını, bu sanıkların maşa olduğunu” belirterek, “Emri verenin aslında kim olduğunu herkes biliyor!” dedi.

“Lokumcu Ailesi'nin hukuk mücadelesinin temel amacı, Akp hükümeti tarafından her fırsatta acımasızca kullanılan biber gazının kimyasal silah olduğunu, insanları öldürdüğünü kanıtlamak. Tıpkı öğretmen gibi, hepimizi öldürebileceğini kanıtlamak” diyen Özdil, “Ailenin elinde bununla ilgili bilimsel kanıt var, Türk Tabipleri Birliği tarafından hazırlanan resmi rapor var” diye yazdı.

Özdil, son olarak, “Metin öğretmen bedenen öldürüldü. Metin öğretmen hukuken de öldürülürse, Türkiye'nin doğası da ölür” ifadesini kullandı.

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