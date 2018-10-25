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Yılmaz Özdil: Biz Ankara'yı sokakta bulmadık; Cumhuriyet Bayramı'nı İstanbul'da kutlamak, masumane değildir

"Başkent olarak Ankara yerine İstanbul'u dayatmak, işgalci emperyalizmin hayalidir"

25 Ekim 2018 14:03

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 29 Ekim Resepsiyonu'nun üçüncü havalimanı açılışı nedeniyle İstanbul'da yapılacağını açıkladı. Sözcü yazarı Yılmaz Özdil köşesinden, "Biz Ankara'yı sokakta bulmadık. Kanırta kanırta başkent yaptık. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Ankara yerine İstanbul'da kutlamak, masumane bir tesadüf değildir" değerlendirmesinde bulundu. 

Yılmaz Özdil, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın İstanbul'da kutlanmasını eleştirdiği yazısı şöyle: 

"Demem o ki…

Biz Ankara'yı sokakta bulmadık.
Kanırta kanırta başkent yaptık.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Ankara yerine İstanbul'da kutlamak, masumane bir tesadüf değildir.
Başkent olarak Ankara yerine İstanbul'u dayatmak, işgalci emperyalizmin hayalidir!"

Yılmaz Özdil'in "Başkent" başlığıyla (25 Ekim 2018)  yayımlanan yazısının tamamını buradan okuyabilirsiniz

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