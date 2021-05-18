Yılmaz Özdil: Bir memleketin siyaseti neyse, medyası da odur; herkes kapısının önünü süpürsün kardeşim…

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in bazı gazetecileri hedef alarak, “alt tarafı bir avanta yemek parası karşılığında bile ‘kalemlerini sattıklarını’ söylediğine’ dikkati çekerek, “Haklı değil mi?” diye sordu.

Bugünkü yazısında, “Bunca vahim iddiayı haber yapmayan, kenardan kenardan başka konuları yazan gazeteciler basın ahlakından söz edebilir mi?”, “Ekonomi sayfalarını, televizyonlardaki finans programlarını borsa ve döviz manüplasyonu için kullananlar yok mu?”, “AKP'yi yalayarak köşe kapan, televizyonda program yaptırılan gazeteci çok, Chp'yi yalayarak nemalanan gazeteci az mı?” şeklinde pek çok soru yönelten Özdil, “Bir memleketin siyaseti neyse, medyası da odur. Biri kokuşmuşken, öbürünün çürümemesi mümkün değildir. Herkes kapısının önünü süpürsün kardeşim… Temiz toplum istiyorsak, savcıdan polisten önce, temiz medya gerekir” diye yazdı.

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