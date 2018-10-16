Yılmaz Özdil: Başrolünde papaz bulunan 'Geceyarısı Ekspresi'ne herkes hazır olsun

ABD'li Pastör Andrew Craig Brunson'ın İzmir'de 'terör örgütü adına suç işlemek ve casusluk' suçlamalarıyla yargılandığı ve Türkiye ile ABD arasında krize yol açan davada hüküm ve tahliye kararı verildi. Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Brunson'ın 12 Ekim'de tahliye edilmesini yorumlayarak "Başrolünde papaz bulunan 'Geceyarısı Ekspresi'ne herkes hazır olsun" dedi.

"Yüzümüze gözümüze bulaştırdık, tükürdüğümüzü yaladık"

Yılmaz Özdil Brunson'ın ABD Başkanı Donald Trump tarafından devlet töreniyle ağırlandığını hatırlatarak, "Güya misilleme yaptık, 'ver papazı al papazı' diyerek Amerikalı papazı 'casus' suçlamasıyla içeri attık, eyy Amerika dedik, bu teröristi asla alamazsınız dedik, bizim Allahımız var filan dedik.Yüzümüze gözümüze bulaştırdık, tükürdüğümüzü yaladık.Yalancı gizli tanıklarla hapse tıktığımız papaz, tüm dünyada birinci haber oldu" dedi.

"Sayın yöneticilerimizi tebrik ederim"

Yazar, yöneticilerin analiz yeteneğinin sıfır olduğunu, algı operasyonu yürüteyim derken, senaryosu çoktan yazılmış algı operasyonuna figüran olduklarını işaret ederek, "Başrolünde papaz bulunan 'Geceyarısı Ekspresi'ne herkes hazır olsun" değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz Özdil'in "Papaz gitti zannedenler yanılıyor, asıl şimdi gelecek!" başlığıyla (16 Ekim 2018) yayımlanan yazısının tamamını buradan okuyabilirsiniz