Yılmaz Özdil: Bana sorarsanız, bu Ramazan'da fitrelerimizi Amerikalılara verelim

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil bugünkü yazısında, 2005 yılının sonunda Türk Lirası’ndan Yeni Türk Lirası’na geçildiği dönemde doların 1.3 lira olduğunu hatırlatarak, o günden bu güne nasıl yükseldiğini kaleme aldı. Son olarak Türkiye’nin yeni tip Koronavirüs salgının yeni merkezi haline gelen ABD’ye koruyucu ve tıbbi malzeme ile Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump’a mektup gönderdiğini hatırlatan Özdil, ardından gelen Merkez Bankası kararıyla 7 lirayı aşan dolara işaret etti.

“Bana sorarsanız, bu ramazanda fitrelerimizi Amerikalılara verelim. Allah Nebraskalıların Floridalıların yardımcısı olsun yani” diyen Özdil, son olarak, “Kurbanda da bufalo kesip, derilerini New Yorklulara bağışlayalım bari” ifadesini kullanarak üstü kapalı eleştiride bulundu.

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