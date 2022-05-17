Yılmaz Özdil, Bakan Nebati’nin “Bir uyusam da altı ay sonra uyansam” sözünü hatırlattı: Mazot 22 lira, dolar 15.5 lira, enflasyon resmi olarak yüzde 70'e geldi

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin yaklaşık 6 ay önce sarf ettiği, “Hani şöyle hayal edersiniz ya ‘Bir uyusam da altı ay sonra uyansam’ diye… Bir uyuyun altı ay sonra uyanın Türkiye’de… Çok farklı noktalarda olacağız” sözlerini hatırlattı.

Bakan Nebati’nin bu konuşmayı yaptığı dönem mazotun 11 lira, doların 12 lira, enflasyonun da yüzde 36'yda olduğunu hatırlatan Özdil, geçen altı ayda ülkede yaşananları özetlediği yazısında şunları kaydetti:

“Mazot 22 lira. Dolar 15.5 lira. Enflasyon resmi olarak yüzde 70'e geldi, gerçekte yüzde 156'yı aştı. ‘Şöyle bir uyusam da altı ay sonra uyansam’ denilen, işte bu. Göz açıp kapayana kadar Türkiye'de bunlar oldu. Altı ay sonrasını düşünmek bile istemiyor insan… Altı ay uyuyup uyanmayı filan boşver, insanın uykusu kaçıyor! “

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