"Yılmaz Özdil, Atatürkçü-Kemalist kesimin şüphesiz şeyhi"

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, 1881 adet olarak basılan 2500 liralık "Mustafa Kemal" kitabının yazarı Yılmaz Özdil'i "guru" diye niteledi. "Türkiye'nin yüzde 15-20'si çok proaktif bir Atatürkçü-Kemalist kesim" diyen Alçı bu grubun liderinin Özdil olduğunu iddia etti. Alçı, "İşte bu kesim Özdil’in kitabına adeta tapıyor. İster aile deyin, ister aşiret ya da tarikat bu Atatürkçü sosyal grubun şu anki reisi ya da şeyhi şüphesiz Yılmaz Özdil" diye yazdı.

Alçı'nın "Bir guru olarak Yılmaz Özdil" başlığıyla (25 Ocak 2019) yayımlanan yazısı şöyle:

1881 adet basılan 2500 liralık “Mustafa Kemal” kitabı, göz açıp kapayıncaya kadar bitti. Yılmaz Özdil’in yazdığına göre 9’u 6 geçe çoktan internet sitesinde yoğunluk yüzünden hatlar kilitlenmiş. Sistem çökmüş ve kapanmış. Yeniden açılıp 1881 adet kitap tükendiğinde saat 13.00’müş. Geriye de kitabı satın almak için yanıp tutuşan ama başaramayan ve muhtemelen bu yüzden gözyaşları döken binlerce kişi kalmış.

Özdil bu kitabı almak için birbirleriyle yarışan ve günlerce kuyrukta uykusuz beklemeyi göze almış Atatürkçüleri tek ve bütün bir aile olarak görüyor. Özdil’in karşıtları ise aynı Kemalist grubu aşiret ve tarikat gibi başlıklarla anıyor.

Her halükarda toplumun yüzde 15-20 arası kadar nüfusunu oluşturan, çok proaktif bir Atatürkçü-Kemalist kesim var ülkemizde. İşte bu kesim Özdil’in kitabına adeta tapıyor. İster aile deyin, ister aşiret ya da tarikat bu Atatürkçü sosyal grubun şu anki reisi ya da şeyhi şüphesiz Yılmaz Özdil. Kemalistlerin manevi liderliği anlamında rakibi yok.

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