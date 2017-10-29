Yılmaz Özdil: Atatürk olmasaydı ofis olarak kullandığınız Dolmabahçe'de faytoncu bile olamazdınız!

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Cumhuriyet Bayramı'yla ilgili olarak yazdığı "29 Ekim" yazısında Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet'i kurmasının herkes için fırsat eşitliği yarattığını belirterek "Eğer hakikaten dindarsanız, yatıp kalkıp Atatürk'e dua etmeniz lazım" dedi. Özdil, Dolmabahçe Sarayı'nı ofis olarak kullanan hükümetin adını kullanmayarak "Devrimlerine savaş açtığınız Mustafa Kemal, öve öve bitiremediğiniz saltanatı kovup, Cumhuriyet'i ilan etmeseydi… Ofis olarak kullandığınız Dolmabahçe Sarayı'nda faytoncu bile olamazdınız!" ifadesinde bulundu.

Yılmaz Özdil'in "29 Ekim" başlığıyla yayımlanan (29 Ekim 2017) yazısı şöyle:

Eğer hakikaten dindarsanız, yatıp kalkıp Atatürk'e dua etmeniz lazım.

*

Devrimlerine savaş açtığınız Mustafa Kemal, öve öve bitiremediğiniz saltanatı kovup, Cumhuriyet'i ilan etmeseydi… Ofis olarak kullandığınız Dolmabahçe Sarayı'nda faytoncu bile olamazdınız!

İsmet İnönü'nün babası memurdu, zabıt katibiydi.

Celal Bayar'ın babası müftüydü.

Cevdet Sunay'ın babası imamdı.

Fahri Korutürk'ün babası hakimdi.

Ahmet Necdet Sezer'in babası öğretmendi.

*

Şükrü Saracoğlu'nun soyadı üstünde, babası saraç'tı. Hasan Saka'nın babası hafız'dı. Şemsettin Günaltay'ın babası öğretmendi.

*

Adnan Menderes'in babası avukattı.

Ecevit'in babası hekimdi.

Erbakan'ın babası hakimdi.

Akbulut'un babası Ptt memuruydu.

*

Demirel'in babası çiftçiydi.

Özal'ın babası Ziraat Bankası'nda memurdu.

*

TBMM başkanlarımız… Bülent Arınç'ın babası jandarma astsubayıydı, Köksal Toptan'ın babası Zonguldak kömür işletmelerinde memurdu, Mehmet Ali Şahin'in babası fırıncıydı, Cemil Çiçek'in babası çiftçiydi, İsmet Yılmaz'ın babası çiftçiydi, İsmail Kahraman'ın babası Karabük demir çelik fabrikalarında memurdu.

*

(Kemal Unakıtan'ın babası bakkaldı. Recep Akdağ'ın babası mandıracıydı. Ali Babacan'ın babası çıkrıkçılar yokuşunda mağaza açmadan önce köy köy dolaşıp çorap, fanila, eldiven filan satıyordu. Beşir Atalay'ın babası çiftçiydi. Hüseyin Çelik'in babası imamdı. Bekir Bozdağ'ın babası çiftçiydi. Mehdi Eker'in babası imamdı. Nihat Zeybekci'nin babası çiftçiydi. Veysel Eroğlu'nun babası manifaturacıydı. Numan Kurtulmuş'un babası hekimdi. Berat Albayrak'ın babası gazeteciydi.)

*

(Melih Gökçek'in babası avukattı, Kadir Topbaş'ın babası muhallebiciydi.)

*

Ahmet Davutoğlu'nun babası kunduracıydı.

Binali Yıldırım'ın babası çiftçiydi.

*

Abdullah Gül'ün babası tornacıydı.

Asrın liderimizin babası, taka kaptanıydı.

*

29 Ekim, işte budur.

*

Mustafa Kemal Atatürk demek, fırsat eşitliği demektir.

*

Cumhuriyet tarihimiz gayet açık şekilde gösterir ki, demokratik fırsat eşitliğinden faydalanıp, bakan, başbakan, cumhurbaşkanı olarak memleketi yönetenlerin tamamı sıradan vatandaşların çocuklarıdır.

*

Eğer hakikaten dindarsanız, yatıp kalkıp Atatürk'e dua etmeniz lazım.

*

Devrimlerine savaş açtığınız Mustafa Kemal, öve öve bitiremediğiniz saltanatı kovup, Cumhuriyet'i ilan etmeseydi… Ofis olarak kullandığınız Dolmabahçe Sarayı'nda faytoncu bile olamazdınız!