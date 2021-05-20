Yılmaz Özdil: AKP iktidarında yüce divan tarafından yolsuzluktan suçlu bulunan tek siyasetçi var, Şero

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, 17/25 Aralık 'yolsuzluk operasyonları' ile sahibi olduğu şirketten bakanlığa dezenfektan sattığı ortaya çıkan eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ı hatırlattığı bugünkü yazısında, iktidara ilişkin eleştirilerde bulundu.

Dezenfektan satışının araştırılması için CHP’nin kurulamsını talep ettiği örgenin AKP ve MHP oylarıyla reddedilmesine dikkati çeken Özdil, AKP iktidarında yüce divan tarafından yolsuzluktan suçlu bulunan tek siyasetçi var, Şero” diye yazdı.

Özdil, devamında, “Çünkü… Sevimli kedi ama, kafası pek çalışmıyor maalesef. CHP genel merkezinde kirli işlere bulaşacağına, mis gibi dezenfekte edilmiş AKP genel merkezine yatsaydı, tertemiz kalırdı” ifadelerini kullandı.

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