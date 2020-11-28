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Yılmaz Özdil: 83 milyonluk ulus, 300 bin nüfuslu kabile tarafından kapış kapış kapışılıyor diye seviniyorsa, ufak ufak Arapça öğrenmekte fayda var

28 Kasım 2020 07:39

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, aralarında Borsa İstanbul’un yüzde 10’un satışının da bulunduğu Katarlı’larla yapılan 11 anlaşmayı eleştirdi.

Özdil, “Mübarek anamız Zübeyde hanım'ın oğluna verdiği çeyiz bilezikleriyle, Kuvayı Milliyecinin sırtından çıkarıp sattığı paltosuyla, yurtsever müftünün kefen parasıyla kurulan bu onurlu devletin, emek emek biriktirdiği malı mülkü, adeta işporta tezgahı gibi alıcı bekliyorsa… 83 milyonluk koskoca ulus, alt tarafı 300 bin nüfuslu kabile tarafından kapış kapış kapışılıyor diye, utancından yerin dibine gireceğine, seviniyorsa e, lazım olur, ufak ufak Arapça öğrenmekte fayda var. Bu kıyağımı unutmayın” ifadelerini kullandı.

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