Yılmaz Özdil: 24 Haziran'da kimin güleceğini bilmiyoruz ama, seçime kadar kimin ağlayacağından eminiz

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın seçim yıllarında kameralar karşısında ağladığını, seçim olmadığı yıllarda ise gözyaşlarına hâkim olduğunu söyledi. Özdil, "24 Haziran'da kimin güleceğini bilmiyoruz ama, 24 Haziran'a kadar kimin gözyaşlarına gark olacağından eminiz yani" dedi.

Özdil'in "Mendil" başlığıyla (15 Mayıs 2018) yayımlanan yazısı şöyle:

2004 yerel seçimi öncesiydi.

Toplu nikah töreninde “ağlama anam” türküsünü okudular, asrın liderimiz aniden mendilini çıkardı, kameraların önünde gözyaşlarına boğuldu.

2007 genel seçimi öncesiydi.

İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin yıldönümü töreniydi, asrın liderimiz mendilini çıkardı, televizyonların canlı yayınında hüngür hüngür ağladı, sanırsın İstiklal Marşı o anda kabul edildi.

2008'de seçim yoktu.

Ağlamadı.

2009 yerel seçimi öncesiydi.

Yandaş televizyonda “asrın liderimizle özel” programı yayınlanıyordu, asrın liderimizin okuduğu şiirin klibi gösterildi, kendi okuduğu şiirin klibini seyreden asrın liderimiz mendilini çıkardı, hıçkıra hıçkıra ağladı, gözyaşlarını sildikten sonra “beraber yürüdük biz bu yollarda” şarkısını söyledi.

2010 referandumu öncesiydi.

Asrın liderimiz meclis kürsüsüne çıktı, Meclis Tv naklen yayınlıyordu, idam edilen devrimci gençlerin öykülerini anlattı, idam edilen ülkücü gençlerin ailelerine yazdıkları son mektuplarını okudu, Ahmet Kaya'dan bahsetti, Şafak Türküsü şiirini okudu, beni burada arama anne, kapıda adımı sorma, saçlarına yıldız düşmüş koparma anne ağlama dedi, mendilini çıkardı, gözyaşlarını sile sile ağladı.

2011 genel seçimi öncesiydi.

Asrın liderimiz kayıp çocuklarını arayan “cumartesi anneleri”yle buluşmasını anlattı, bir yandan anlattı, bir yandan ağladı.

2012 ve 2013'te sandığa gitmedik.

Ağlamanın alemi yoktu.

2014 yerel seçimi öncesiydi.

Mısır'da darbeye direnirken hayatını kaybeden Müslüman Kardeşler üyesi Esma'nın mektubunu okudular, asrın liderimiz mendilini çıkardı, sarsıla sarsıla ağladı, seçim bitti, bir daha Esma'dan bahseden olmadı.

Gene 2014 seçimi öncesiydi.

İmam hatip mezunlarının etkinliğine katıldı, Şehidin Türküsü okundu, asrın liderimiz duygu sağanağı yaşadı, mendilini çıkardı, kameralar eşliğinde ağladı.

7 Haziran 2015 seçimi öncesiydi.

Asrın liderimiz “28 Şubatlar Bin Yıl Sürmez” isimli etkinliğe katıldı, hislerine hakim olamadı, mendilini çıkardı, ağladı.

Bilahare Arnavutluk'a gitti, cami açılışına katıldı, İşkodra imam hatip lisesi öğrencileri tarafından seslendirilen “Biz Kısık Sesleriz” şiirini dinlerken, mendilini çıkardı, içini çeke çeke ağladı.

1 Kasım 2015 seçimleri öncesiydi.

İki seçim arasında çok az zaman vardı, ağlayacak zaman bulamadı, fakat, gençliğinde ne kadar çok ağladığını anlattı. “İstanbul'da tek imam hatip vardı, ben oradan mezun oldum, hocalarımız bize hep ölü yıkayıcısı mı olacaksınız derlerdi, biz hep ağlardık” dedi.

2017 referandumu öncesiydi.

Kadın Emeği Buluşması'na katıldı, yandaş televizyonlarda naklen yayınlanıyordu, burada bir kadın çıktı, “Allahım cumhurbaşkanımızın hizmetlerini tamamına erdirmeyi nasip et, şayet buna ömrü yetmeyecekse, Rabbim lütfen benim ömrümü ona ver” dedi, asrın liderimiz mendilini çıkardı, sessiz sessiz ağladı.

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Seçim yokken duygularına hakim olabilen, seçim arefesinde aniden duygularına hakim olamayan bir asrın liderimiz var.

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Dolayısıyla… 24 Haziran'da kimin güleceğini bilmiyoruz ama, 24 Haziran'a kadar kimin gözyaşlarına gark olacağından eminiz yani.

Hayırlara vesile olması için muhtemelen ramazan ayı içinde eli kulağındadır.