Yılmaz: Ne yaptığımızı biliyoruz, ihtiyatlı olun

T24 - Merkez Bankası Başkanı Yılmaz, dünya basınında tartışma yaratan faiz indirimi kararıyla ilgili olarak "Ne yaptığımızı biliyoruz, neyi niçin yaptığmızı biliyoruz. İhtiyatlı olmak herkesin yararına" dedi.



Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, 2011 yılı para ve kur politikası programını açıkladı.

Yılmaz, 2011 ve 2012 yılı için enflasyon hedefini daha önce yüzde 5,5 ve yüzde 5 olarak açıkladıklarını hatırlatarak, ''2013 yılı hedefi ise orta vadeli program hazırlık sürecinde yine hükümet ile varılan mutabakata paralel olarak yüzde 5 olarak belirlenmiştir'' dedi.

Yılmaz, devlet iç borçlanma senedi alım programını yenilemeyi hedeflediklerini, 2011'de esnek döviz alım ihalelerinin de devam edeceğini kaydetti.

Yılmaz, Merkez Bankası'nın politika duruşunda herhangi bir değişikliğin söz konusu olmadığını, kanunda yer almayan bir konuyu kendilerine hedef olarak seçmediklerini ifade etti.

Yılmaz, Merkez Bankası'nın, 2011 yılında da, makroekonomik riskleri ve finansal istikrarı gözetmeye devam edeceğini belirterek, bu amaçla para politikası ve likidite yönetiminin etkinleştirilmesine yönelik uygulamalarını sürdüreceğini, ortaya çıkacak ihtiyaçlara göre, gelecek dönemde de likidite yönetimi stratejisinde değişikliklere gidebileceğini söyledi.



Önceden karar vermemek lazım

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Yılmaz, tartışma yaratan ve dünyada geniş yankı bulan yarım puanlık faiz indirimiyle ilgili olarak şunları söyledi: "Bizim aldığımız karar dünya kamuoyunun dikkatini çekti. Ne yaptığımızı biliyoruz, neyi niçin yaptığmızı biliyoruz. İhtiyatlı olmak herkesin yararına. Önceden karar vermemek lazım, bu kararın sonuçlarını görmek lazım. İçinde risk unsuru barındırır. Ama biz düşündük, taşındık böyle bir kararı aldık. Biz zorunlu karşılıkları tozlu raflardan indirdik, aktif bir para politikası aracı haline getirdik. Bizim yaptığımız geleneksel olmayan aracı kullanarak değil, geleneksel aracı da kullanarak bir karışım oluşturmak."



Faiz kararı artık öğle açıklanacak

Ocak 2011'den itibaren Para Politikası Kurulu'nun faiz kararları saat 19.00 yerine saat 14.00'te açıklanacak. Yılmaz saatin değişme nedenini "Ekonomi derinleşti. Piyasanın açık olduğu saatte açıklayarak, aldığımız kararın etkisinin net olarak görünmesini amaçladık. Akşam yedide karar açıklandığında piyasalar kapalı. Bunun etkisini New York piyasasından takip ediyorduk. Etkisinin ne olduğunun ne olduğunu görelim diye 14.00'te açıklanmasına karar verdik" sözleriyle açıkladı. Yılmaz, faiz indirim kararının oy birliği ile alındığını kaydetti.



Mart'a kadar belli olsun

Yılmaz, "Merkez Bankası'nda görev değişikliği en geç Mart ortasında belli olursa iyi olur" diye konuştu.



