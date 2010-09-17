-YILMAZ: KUR ÖNEMLİ BİR DEĞİŞKEN İSTANBUL (A.A) - 17.09.2010 - Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, kurun önemli bir değişken olduğunu söyledi. Yılmaz, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Yönetim Kurulu ile İstanbul'da biraraya geldiği toplantıdaki konuşmasında, toplantının önemli bir fırsat olduğunu ifade etti. Bugüne kadar ihracatçıların, içindeki bulundukları sorunları çeşitli vesilelerle açıkladıklarını, kendilerinin de bunu takip ettiğini belirten Yılmaz, değişik vesilelerle biraraya geldiklerini anımsattı. Hazırladığı sunama başlamadan önce birkaç konunun altını çizmek istediğini, bunlardan birinin de kur olduğunu belirtti. ''Kur önemlidir. Kur önemli bir değişkendir'' diyen Yılmaz, zaman zaman Merkez Bankası'nın ''Kur önemli değildir'' dediği yönünde söylemler olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti: ''Tekrar ediyorum bizim böyle bir söylemimiz yok. Olamaz, mümkün değildir, kur önemli bir değişkendir. İkinci belirtmek istediğim husus, şu anda sizin karşı karşıya olduğunuz sorunları teknik olarak tartışabiliriz. Ben bunu söylemiyorum ve burada yapılan söylemleri de şikayetlerinizi de bir veri olarak kabul ediyorum. Üçüncü husus ülkemizde istikrar olduğu, işler yolunda gittiği, geleceğe olan güvenimizin arttığı dönemlerde kabul ettiğimiz ekonomik yönetim çerçevesinde ülkemize döviz girişlerinde artış oluyor, bu da kurlar üzerinde baskı yapıyor ve dolayısıyla da bir sıkıntı ortaya çıkıyor. Bu sıkıntı da bir bakıma başarımızın çelişkisi gibi ortaya çıkıyor. Yani kurların değerlenmemesi için işlerin illa kötüye gitmesi mi gerekiyor diye bir durum ortaya çıkıyor. İşler kötüye gitmesin, kurlar da mümkün olduğu kadar rekabetçi bir seviyede olsun, dolayısıyla bugün yakaladığımız olumlu havayı kaybetmeden devam ettirmenin yollarını arıyoruz diyoruz. Dolayısıyla biz buraya bu açık fikirliklikle geldik. Şu ana kadar bizimle ilgili olarak siz ihracatçılarımızın yaptığı eleştirileri saygıyla karşılıyoruz.'' Durmuş Yılmaz, ekonomik kararların boşluktan ortaya çıkmadığını, belli bir çerçevenin, paradigmanın içerisinde oluştuğunu anlattı. TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin şu ana kadar kabul edilen paradigmanın, sorunlara çözüm bulmadığını söylediğini hatırlatan Yılmaz, şöyle devam etti: ''Ben buradan şu sonucu çıkarıyorum; paradigmanın değişmesi gerektiği konusunda bir talep var. Ama ben buraya gelirken hazırladığım sunumu, şu anda var olan 2001 krizinden sonra ortaya çıkan ekonomi yönetimi çerçevesinde ortaya koyulan paradigmanın değişmeyeceği, değişmesinin istenilmediği çerçevesinde sizlerle paylaşmak istiyorum. Gerek sayın Başkanın, gerekse ilgili bakanımızın ve diğer siyasilerimizin söylemlerinden şunu çıkartıyoruz; 'kur rejimi ile ilgili olarak biz değişiklik istemiyoruz, mevcut kur rejimi içerisinde yapılabilecek olanlar varsa, bu yapılsın ve biz düşünüyoruz ki yapılabilecek olanlar vardır' deniliyor. Dolayısıyla yasal çerçeveyi veri olarak kabul ediyoruz. Bunun değiştirilmesini siz de istemiyorsunuz, biz de. Bu çerçeve içerisinde ne yapılabilir sorusunu cevabını arayacağız.''