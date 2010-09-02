-YILMAZ: KRİZDE EN KÖTÜ GERİDE KALDI GİRNE (A.A) - 02.09.2010 - Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, ''Ben küresel krizin başlangıcının sonunu arkamızda bıraktığımız düşüncesindeyim. En kötü geride kaldı, ancak toparlanma süreci uzun olacak'' dedi. Yılmaz, Türkiye Ekonomi Kurumu tarafından, Girne'de düzenlenen 2. Uluslararası Ekonomi Konferansı'nda, Churchill'in ''sonun başlangıcında mıyız ya da başlangıcın sonunda mı'' sözüne atıfta bulunarak, küresel krizde ''çift dip'' kaygılarının ortaya çıktığını, beklentilerin kötüleştiğini hatırlattı. Küresel ekonomideki durumun, her ne kadar 2008 yılının son döneminden farklı olmasına rağmen yine de bazı kaygıların bulunduğunu vurgulayan Yılmaz, mali çalkantının henüz sona ermediğini, ancak kendi düşüncesine göre en kötünün geride kaldığını anlattı. Yılmaz, küresel büyümenin bu yılın birinci yarısında beklenenden daha güçlü olduğunu fakat büyümenin ikinci yarıda yavaşlayacağının tahmin edildiğini söyledi. Türkiye'nin 2001 yılında bir kriz yaşadığını hatırlatan Yılmaz, bu krizin ardından çok hırslı bir ekonomik program uygulandığını ve bunun sonucu olarak da sağlam bir mali disiplin ve yüksek bir faiz dışı fazla elde edildiğini, Türkiye'nin uyguladığı bu politikanın bugün Almanya ve İngiltere tarafından savunulduğunu ifade etti. Türkiye'nin zamanında aldığı tedbirler sonucunda küresel durgunluktan hızlı bir şekilde toparlanan birkaç ülke arasında yer bulduğunun altını çizen Yılmaz, sağlam bir mali disiplin, güçlü bir makro ekonomik temel ve sıkı bir para ve maliye politikasının Türkiye'nin durgunluktan hızlı şekilde çıkmasında etkili olduğunu söyledi. Küresel risk algılamalarının Türkiye'deki bazı verileri olumsuz etkilediğini kaydeden Yılmaz, bu verilere örnek olarak tüketici güven endeksindeki ileriye yönelik beklentinin bozulmasını gösterdi. Yılmaz, yatırım talebinin toparlanmaya devam etmesine rağmen bu talebin halen kriz öncesi düzeyinin altında olduğunu belirtti. Merkez Bankası Başkanı, istihdam düzeyinde de iyileşmenin sürmesine rağmen, işsizliğin belirli bir düzeyde seyrettiğini kaydetti. Yılmaz, politika faiz oranlarının mevcut düzeyde kalması ve 2011 yılında da sınırlı bir artış görmesinin beklendiğini ifade etti.