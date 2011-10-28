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Yılmaz: Kendi uçağımızı, gemimizi yapma çalışmamız var

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, denizaltı kurtarma ana gemisi ve yedekleme gemilerinin çalışanlarına güven vereceğini söyledi.

28 Ekim 2011 03:00

T24 - Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, denizaltı kurtarma ana gemisi ve yedekleme gemilerinin çalışanlarına güven vereceğini belirterek, ''Kendi uçağımızı yapma çalışmamız var, kendi gemimizi yapma çalışmamız var, denizaltı kurtarma gemisi yapma çalışmamız var. Türkiye'nin her ne ihtiyacı varsa onların hepsini Türkiye'de yapacağız'' dedi.



Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM) ile İstanbul Denizcilik Gemi İnşa Sanayi ve Ticaret AŞ (İstanbul Tersanesi) arasındaki ''Denizaltı Kurtarma Ana Gemisi ve Yedekleme Gemisi Tedarik Sözleşmesi'' için Savunma Sanayi Müsteşarlığında imza töreni düzenlendi.


Bakan Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, Deniz Kuvvetlerine daha önce teslim edilen milli geminin yurt dışında çok etki yarattığını belirterek, ''Mavi vatana sahip olmanın gereği bu cihazlara sahip olmaktan geçiyor'' diye konuştu.


Projenin tasarımından sözleşme aşamasına kadar üç yıl geçtiğini anlatan Yılmaz, yapımının da yaklaşık üç yıl süreceğini söyledi.


Böyle başarılı projenin özel sektör tarafından yapılacak olmasının Türk tersanesinin hangi seviyeye geldiğinin önemli bir göstergesi olduğuna işaret eden Yılmaz, ''Zaten ilerleme olursa tek bir alanda olmaz, kalkınma her alanda olur. Türkiye'de de son dönemde gördüğümüz budur. Kendi uçağımızı yapma çalışmamız var, kendi gemimizi yapma çalışmamız var, denizaltı kurtarma gemisi yapma çalışmamız var. Türkiye'nin her ne ihtiyacı varsa onların hepsini Türkiye'de yapacağız'' dedi.


Yerli pervanelerinin Türkiye'de yapılacak olmasının da çok önemsenmesi gerektiğini ifade eden Bakan Yılmaz, ''Başarılı olursak yurt dışından alacağımız malzemelerin sayısı azalacak. İnşallah Türkiye kendi kendine yetecek hale gelecek. Türkiye'nin bugünü dünden çok iyi, yarını da bugünden aydınlık olacak'' diye konuştu.



Gemilerin özellikleri


İstanbul Tersanesi sözleşme gereği bir denizaltı kurtarma ana gemisiyle 2 kurtarma ve yedekleme gemisini Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edecek. Denizaltı kurtarma ana gemisi denizaltıların satha gelmemesi durumunda personeline yaşam desteği sağlanması ve denizaltıdan personel kurtarma faaliyetlerinde kullanılacak.


Kurtarma ve yedekleme gemileri ise yaralanan, karaya oturan, arıza yapan gemilerin kurtarılması ve yedeklenmesiyle gemi yangınlarına müdahale faaliyetleri yapılacak.


Her iki gemi de dalgıç, uzaktan kumandalı sualtı aracı ve astmosferik dalış suiti vasıtasıyla yapılabilecek sualtı onarım ve enkaz çıkarma gibi sualtı çalışmalarında da kullanılabilecek.


Denizaltı kurtarma ana gemisi, yaklaşık 90 metre uzunluğunda 18 metre genişliğinde olacak. Kurtarma ve yedekleme gemileri ise yaklaşık 68 metre uzunluğunda ve 14 metre genişliğinde inşa edilecek. Gemilerin inşa, donatım ve entegrasyonları yurt içinde gerçekleştirilecek.

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