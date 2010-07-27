-YILMAZ: İŞSİZLİK YÜKSEK SEYREDECEK ANKARA (A.A) - 27.07.2010 - Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, ''İşsizlik oranlarının, uzun bir süre kriz öncesine kıyasla yüksek seviyelerde seyretmesini beklemekteyiz'' dedi. Yılmaz, 2010 Temmuz Enflasyon Raporunu açıkladığı basın toplantısında, küresel ve yerel makroekonomik gelişmeleri değerlendirdi. Durmuş Yılmaz, küresel iktisadi faaliyetteki toparlanma eğiliminin yılın ikinci çeyreğinde de sürdüğüne, ancak gelişmiş ülkelerde büyüme bakımından gözlemlenen ılımlı toparlanmanın henüz emek piyasalarına yansımadığına dikkati çekti. Yılmaz, bu durumun, söz konusu ekonomilerdeki toparlanma sürecinin sürdürülebilirliği açısından risk oluşturmaya devam ettiğini dile getirdi. Yılmaz, ''Küresel iktisadi faaliyette gözlemlenen toparlanmaya rağmen, geride bıraktığımız dönemde yaşanan gelişmeler, küresel ekonomiye ilişkin kırılganlıkların sürdüğünü teyid etmiştir'' dedi. -''HİZMET GRUBU ENFLASYONU, TARİHİNİN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE''- Yılın ikinci çeyreğine ilişkin enflasyon gelişmelerini de değerlendiren Yılmaz, enflasyonda gözlemlenen olumlu görünümde gıda fiyatlarının seyrinin önemli rol oynadığını kaydetti. Gıda fiyatlarının, ikinci çeyrekte keskin bir düşüş gösterdiğini hatırlatan Yılmaz, bu düşüşün temel belirleyicisinin de işlenmemiş gıda fiyatlarındaki kayda değer azalma olduğunu söyledi. Yılmaz, Nisan ayı sonunda kırmızı et ithalatı yapılmasına yönelik düzenlemenin yürürlüğe koyulmasının, işlenmemiş gıda fiyatlarının öngörülenden daha güçlü yavaşlamasında etki yarattığına işaret etti. Yılın ikinci çeyreğinde enflasyondaki olumlu görünümün sadece gıda fiyatlarıyla sınırlı kalmadığını, hizmet ve temel mal fiyatlarının artış hızında da belirgin bir yavaşlama gözlendiğini kaydeden Yılmaz, şöyle konuştu: ''Mevsimsel etkilerden arındırılmış veriler, hizmet fiyatlarının, endeks tarihinde ilk kez çeyreklik bazda düşüş kaydettiğini göstermektedir. Hizmet fiyatlarındaki bu gelişmede temel olarak haberleşme hizmetlerindeki yüksek oranlı düşüşler belirleyici olurken, haberleşme hizmetleri dışında kalan hizmet kalemlerinin artış hızında da yavaşlama gözlenmiştir. Özellikle, kira yıllık enflasyonundaki istikrarlı azalış eğiliminin devam etmesiyle bu grubun enflasyonunun da endeks tarihindeki en düşük seviyeye gerilemiş olması bir diğer çarpıcı gelişmedir.'' -PARA POLİTİKASI UYGULAMASI- Başkan Yılmaz, para politikası uygulamaları hakkında bilgi verirken de, yılın ikinci çeyreğinde enflasyonun yeniden düşüşe geçmesi ve küresel ekonomiye ilişkin aşağı yönlü risklerin belirginleşmesi, politika faizlerinde artırım sürecine geçilmesinde acele edilmemesi yönündeki Bankanın duruşunu doğruladığını söyledi. Yılmaz, ''Gelişmeler doğrultusunda, politika faiz oranlarının bir süre daha mevcut düzeylerde tutulması ve uzun süre düşük düzeylerde seyretmesi gerekebileceği yönündeki duruşumuzu teyid etmiş bulunmaktayız'' dedi. -AŞAĞI YÖNLÜ GÜNCELLEMENİN NEDENLERİ- Yılmaz, 2010 yılına ilişkin enflasyon tahminlerini aşağı yönlü güncellemelerine neden olan bazı gelişmelerin ortaya çıktığını ifade ederek, gıda, petrol, temel mal ve hizmet fiyatlarındaki gelişmelerin etkilerini şöyle aktardı: ''- Gıda fiyatları: Geçen süre zarfında işlenmemiş gıda fiyatlarının beklenenden olumlu bir seyir izlemesinin gıda grubunda yıllık fiyat artış oranı varsayımımızı güncellememize neden oldu. Bu çerçevede, gıda enflasyonu varsayımımızı 2010 yılı sonu için yüzde 9'dan yüzde 7,5 seviyesine çekerken, 2011 ve 2012 yıllarına ilişkin varsayımlarımızı yüzde 7 olarak koruduk. Söz konusu değişikliğin 2010 yıl sonu enflasyon tahminimiz üzerindeki aşağı yönlü etkisi yaklaşık 0,4 puan oldu. - Petrol fiyatları: Küresel büyüme görünümüne ilişkin aşağı yönlü risklerin ağırlık kazanmasıyla, yılın ikinci çeyreğinde petrol fiyatları, Nisan Enflasyon Raporu varsayımlarımızın altında seyretti. Bu gelişmenin yansıması olarak ham petrol fiyatı varsayımımız 2010 ve 2011 yılları için aşağı çekilirken, 2012 yılına ilişkin varsayımımız 90 dolar olarak korundu. Bu güncellemelerin 2010 yıl sonu enflasyon tahmini üzerindeki etkisi ise yaklaşık 0,2 puan azaltıcı yönde oldu. - Temel mal ve hizmet fiyatları: Yılın ikinci çeyreğinde, enflasyonun ana eğilimini yansıttığını düşündüğümüz temel mal ve hizmet fiyatlarının artış hızında öngörülerimizin de ötesinde bir yavaşlama oldu. Bu gelişmenin de yıl sonu enflasyon tahminimiz üzerindeki düşürücü etkisi 0,2 puan oldu.''