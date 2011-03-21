Yılmaz: HSYK, artık AKP'den bağımsız değil

T24- Yazar Mehmet Y. Yılmaz, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 'yıkılsın' emri verdiği Kars’taki İnsanlık Anıtı’nın yıkımı ile ilgili karar için 'yürütmeyi durdurma' kararı veren mahkemenin başkanını Kayseri’ye 'üye' oyarak tayin edilirken, başkanının yerine atanan kişi ise yürütmeyi durdurma kararını kaldıran kurulun üyesi olduğunu" yazdı. Yılmaz, bu tarihi kararı "Ankara’da hükümetin emrinde bir Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu var" sözleriyle eleştirdi.



Yılmaz'ın Hürriyet gazetesindeki köşesinde yayımlanan (21 Mart 2011) yazısı şöyle:



Artık Ankara’da hükümetin HSYK’sı var!



“Bağımsız” Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın “yıkılsın” emri verdiği Kars’taki İnsanlık Anıtı’nın yıkımı ile ilgili karar için “yürütmeyi durdurma” kararı veren mahkemenin başkanını Kayseri’ye “üye” oyarak tayin etti.

Tayin edilen mahkeme başkanının yerine atanan kişi ise yürütmeyi durdurma kararını kaldıran kurulun üyesi.



AKP hükümetinin nasıl bir yargı düzeni istediğini gösteren, HSYK’nın hükümetten ne kadar bağımsız olacağını gösteren tarihi bir karar bu.

Aslında bunun sinyallerini daha önce almıştık.

Artık ortaya çıkıyor ki Türkiye’de hükümetin beğenmediği kararları verecek yargıçları ve hükümetin beğenmediği davaları açan savcıları bekleyen gelecek budur.

Bu nedenle, ne ile suçlandıklarını bilmeyen gazeteciler hakkında tutukluluk durumunun devamına karar veriliyor.

Artık yargıçlar ve savcılar biliyorlar ki hükümetin beğenmediği kararlar verirlerse başlarına bu gelecek.



Görev yerleri değiştirilecek, terfileri engellenecek vs.

Kuşkusuz ki buna rağmen vicdanı sadece hukuka bağlı olan yargıç ve savcılar da çıkacaklar. Ama onları bekleyen sonu göze almak kaydıyla!

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, dokunulmazlıkların kaldırılmasına karşı çıkmasını şöyle açıklıyor:

“Bir savcı, bir başbakan olarak size hissi baksa, hakkınızda dava açsa, ülkenin Başbakanı o savcının elinde oyuncak olacak.”



Bence endişesi son derece yersiz! HSYK en fazla bir-iki hafta içinde o savcının “icabına bakmakta” gecikmeyecektir, Kars’taki heykel olayından öğrendiğimiz budur.

Bu sözü rahmetli Seyfi Demirsoy mu söylemişti, yoksa rahmetli Halil Tunç mu, tam olarak hatırlayamıyorum: Ankara’da yargıçlar var!

Yargının bağımsızlığına güvenenlerin yıllardır dillerinden düşürmedikleri bir sözdü bu.

Artık durum değişti: Ankara’da hükümetin emrinde bir HSYK var!



