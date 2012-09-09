Yılmaz Güney'in ölümünün 28. yıldönümü

9 Eylül 1984 yılında hayatını kaybeden Yılmaz Güney , Türk sinemasınBugüna başyapıt kabul edilen birçok filme oyuncu ve yönetmen olarak damgasını vurdu.

Güney, 1982'de Cannes Film Festivali'nde yönettiği 'Yol' filmiyle Altın Palmiye ödülünü kazanmıştı.

Yılmaz Güney , Türkiye ’de hapishaneden kaçtıktan sonra Fransa ’ya yerleşmiş, "ülkeye dön" çağrılarına uymadığı için de 1983’te vatandaşlıktan çıkarılmıştı. Güney yıllar sonra bu kararnameye eklenen bir madde ile 1993 yılında tekrar vatandaşlığa alınmıştı.

1984'te mide kanserinden hayatını kaybeden Yılmaz Güney , son yıllarını Paris'te geçiren Güney’in mezarı halen ‘Père Lachaise Mezarlığı’nda bulunuyor.