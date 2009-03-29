Yılmaz Güney ve Öcalanlı SMS’e 25 gün hapis

Ağrı’nın Doğubayazıt İlçesi'nde bir arkadaşına cep telefonundan ‘Kavgayı Yılmaz Güney’den, başkaldırmayı Abdullah Öcalan’dan öğrendim’ diye mesaj atan 31 yaşındaki Alattin K. 25 gün hapis cezasına çarptırıldı.



Doğubayazıt Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir ihbar üzerine 16 Şubat 2008 günü ilçede esnaflık yapan 3 çocuk babası Alaattin K’nin ev ve iş yerinde arama yaptı. Yapılan aramaların ardından Alattin K.’nin kendisine ait cep telefonundan arkadaşı A.B.’nin telefonuna, ‘Kavgayı Yılmaz Güney’den, başkaldırmayı Abdullah Öcalan’dan öğrendim, dostluğu ise senden gördüm’ diye mesaj gönderdiği belirlendi. Hakkında TCK’nın 215’inci maddesi uyarınca 2 yıl hapis istemiyle dava açılan ve Erzurum İkinci Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuksuz yargılanan Alattin K., suçlamayı kabul etmedi.



Mahkeme heyeti, ‘suçu ve suçluyu övmek’ suçundan bir ay hapisle cezalandırdığı Alattin K.’nin cezasını sabıkasız oluşu nedeniyle 25 güne indirdi. Ceza 5 yıl süreyle ertelendi.



