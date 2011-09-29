-Yılmaz: Gerekeni yaparız ANKARA (A.A) - 29.09.2011 - Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, ''güvenlik güçlerimiz 'kara harekatı bu noktadan sonra gerekli' derlerse biz gerekeni yaparız'' dedi. Bakan Yılmaz, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Niğde Tanıtım etkinliklerine gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Son dönemlerde meydana gelen terör saldırılarına ilişkin sorular üzerine Yılmaz, vahşette sınır olmadığının en güzel örneğini Batman'daki olayın gösterdiğini ifade etti. Terörün varabileceği hiçbir yerin bulunmadığını belirten Yılmaz, ''Bakın bir şeyler söylediler, bahane üreterek en azından meclise girmediler. Şimdi meclise giriyorlar mı? Meclise girmeden bir şey elde edilemeyeceğini gördüler'' diye konuştu. İsmet Yılmaz, şöyle konuştu: ''Bilin ki, bu teröre başvuranlar da terörle hiçbir sonuç alınamayacağını kesinlikle göreceklerdir. Ama bu gösterdi ki Mehmet Akif'in Çanakkale Şehitleri şiirindeki bir tanımlaması var. Dolayısıyla da 'Vahşette tek, dilleri farklı, dinleri farklı, renkleri farklı' der. Ama tek şey denk; O da vahşetleri denk. Bu durum onların ne kadar bir vahşete bulaştığını gösterir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kararlılığı, zerre kadar sarsılmaz. Bu dönemdeki teröre karşı kararlılığımız devam ettiği sürece bunların alabileceği hiç bir şey yoktur. Sabretmemiz lazım. Terörle mücadele güçtür, zordur, uzun bir süreç işidir. Bir anda da olmaz. Ama inşallah milletimizin hem duasını hem de desteğini bekliyoruz.'' Bakan Yılmaz, bir gazetecinin kara harekatına ilişkin bir gelişmenin olup olmadığını sorması üzerine, ''Biliyorsunuz biz tezkerenin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin tezkereyi gönderdik, Bakanlar Kurulu kararıyla meclise sunuldu. Güvenlik güçlerimiz, 'kara harekatı bu noktadan sonra gerekli' derlerse biz gerekeni yaparız'' karşılığını verdi. Bakan Yılmaz, gazetecilerin gündeme ilişkin diğer sorularını yanıtsız bıraktı.