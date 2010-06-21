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Ekonomi

Yılmaz Erdoğan'dan reklam şikayeti

Yılmaz Erdoğan Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün'e reklamlarla ilgili şikayette bulundu.

21 Haziran 2010 03:00

T24- Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, kendisini ziyaret eden sanatçı Yılmaz Erdoğan'ın dile getirdiği talebi açıkladı.


Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Hollanda Türk İşadamları Derneğinin (HOTİAD) düzenlediği ''Dünya Türk İş Konseyi Avrupa Türk Girişimciler Toplantısı''na katılmak için Hollanda'da bulunan Ergün, gazetecilerle sohbet toplantısı düzenledi.



Ergün, Türkiye'de reklam yasağı uygulamalarında bir sorun olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:


''Geçenlerde Yılmaz Erdoğan geldi. Dedi ki; biz bir film yapacağız. Ama şöyle bir sorun var. Filmi bir sokakta çekeceğiz. O sokakta da bir sürü esnaf var. Biz film çekerken o tabelalar görünecek, kimisi 1 saniye kimisi 10 saniye, kameranın sahnenin durumuna göre. Bize diyorlar ki; bundan çok ceza yiyeceksiniz. Bunların hepsi örtülü reklama girecek. Ben şimdi filmi yaptım. Çekimlerimi bitirdim. Bu tabelaların hepsini mozaik yapsam, film, film olmaktan çıkacak. Bunu yapmazsam ben bir sürü ceza ile karşı karşıya kalacağım. Ben ne yapacağım dedi. Adam haklı yani...Yılmaz Bey'in söylediği konuda bir çalışma başlattık."

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