Yılmaz Erdoğan'dan Devlet Bahçeli'ye 'Mükremin' yanıtı

Kendisinin de yer aldığı Akil İnsanlar heyetiyle Diyarbakır’a giden sanatçı Yılmaz Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin sözlerine yanıt verdi. Kendisine “Mükremin” diyebileceğini belirten Erdoğan, “Kişisel polemiklerimizin sürecin önüne geçmesi anlam taşımaz. Sakin dengeyi kovalıyoruz” dedi.

Akil İnsanlar arasında bulunan sanatçı Yılmaz Erdoğan, Akil İnsanlar Güneydoğu Anadolu Bölgesi Heyeti, Diyarbakır'da AKP, BDP ve CHP il teşkilatlarını ziyaret etti.

Heyetin başkanlığını yapan Yılmaz Ensaroğlu, terör sorunun çözümü için CHP’nin önemli role sahip olduğunu söyledi.

Barıştan yana olduklarını dile getiren CHP İl Başkanı Muzaffer Sayın da AKP, BDP ve MHP ile her şeyi tartışıp, konuşmak istediklerini ifade etti.

Terör örgütü üyelerinin sınır dışına çekilmesiyle ilgili olarak Sayın, "Birileri, 'ülkeyi terk edin' diyor. Bunun yüzde 60'ı evine gelmek istiyor, annesi, babası ve çocuklarıyla kaynaşmak istiyor. 'Terk edin' diyor ülkeyi. Bu barış dili değil. Barışsa örneğin toplumun nefes alması için Hatip Dicle serbest bırakılmalı. Toplumun gazı alınmalı" şeklinde konuştu.

Yılmaz Erdoğan: Mükremin

Ziyaretlerin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan sanatçı Yılmaz Erdoğan, çok önemli gelişmelerin olduğunu kaydetti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisi hakkındaki demecinin sorulması üzerine Erdoğan, "Mükremin diyebilirler, orada bir sorun yok. Bizim kişisel polemiklerimizin bu sürecin önüne geçmesi hiçbir şekilde anlam taşımaz. Biz burada sakin bir dengeyi kovalıyoruz. Dolayısıyla bu tür söylentileri duymuyorum ben. İnsanın nefsine ağır gelen hakkında hayırlıdır derler" dedi.

Sanatçı Erdoğan, yaptığı esprililerle ortamda bulunanların gülmesini sağladı.

BDP İl Başkanlığı ziyaretinde Ensaroğlu, heyet üyelerini tek tek tanıtırken, Erdoğan, "Ben Mükremin" dedi.

AKP İl Başkanlığı ziyaret sırasında da İl Başkanı Aydın Altaç'ın makam odasındaki camların kırık olduğunu gören Erdoğan, nedenini sordu.

Altaç, geçen yıl toplumsal olaylarda yapılan saldırı sonucu camların kırıldığını bildirmesi üzerine Erdoğan, "İbreti alem olsun diye mi değiştirmediniz? Camdaki delikler tam da kafamın üstünde geçiyor" diye konuştu.

Erdoğan, CHP il teşkilatını ziyaret sırasında cep telefonların çalması üzerine, "Eğer cep telefonumuzu kapatmayacaksak, bari düzgün bir melodi seçelim. Neredeyse dans etmeye başlayacağız" dedi.

Yılmaz Erdoğan, ziyaretler sırasında hayranlarıyla da bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

MHP'den ret

Bu arada MHP Diyarbakır İl Başkanlığı, heyetin görüşme talebini kabul etmedi.