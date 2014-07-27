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Yılmaz Erdoğan'a sosyal medyada 'Berkin Elvan' tepkisi

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın açılışında oynanan gösteri maçında sahaya çıkan Yılmaz Erdoğan'a, sosyal medyadan tepki yağdı

27 Temmuz 2014 23:41

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetini kabul eden sanatçılara yönelik tepki, bu kez Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan gösteri maçında sahaya çıkan Yılmaz Erdoğan'a yöneldi.

Cumhuriyet.com.tr'nin haberine göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı, Başbakan Erdoğan'ın da forma giydiği şöhretler maçı ile açıldı. Turuncu takımda yer alan Başbakan Erdoğan'ın takımına karşı beyaz takım sahaya çıktı.

Gezi direnişi sırasında ekmek almaya giderken polisin attığı biber gazı kapsülünün başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Berkin Elvan için tweet atan Yılmaz Erdoğan'ın beyaz takımda maça çıkmasına sosyal medyada tepki yağdı. Berkin'e terörist diyen Başbakan Erdoğan'ın annesini de yuhalattığını belirten kullanıcılar maç boyunca mesaj attı.

Yılmaz Erdoğan'ın 'ikiyüzlü' davrandığını belirten kullanıcılar çok sert mesajlar yayınladılar.

 

O tweetlerden bazıları:

 

Dr.Ilkay K. ‏@kilkay 
Berkin seni annesine terörist diyenlerle sahada görünce ikiyüzlülüğüne, riyakarlığına ağlamış olmalı... @yilmazerdogan

ÖzgürDeniz ‏@ozgursakman 
@yilmazerdogan Biz Berkin adına senden utanıyoruz Yılmaz Erdoğan.senden utanıyoruz,insanlık adına.

Nurefşan ‏@blkafasi 
yılmaz erdoğan da maçtaymış,vay be..berkin'in ardından en içli kelamları edip,bb ile maç yapmak ha!nasıl bir mide acaba

Serge Gainsbourg ‏@SergeEfendi 
işte Yılmaz Erdoğan Hem Berkin'e ağıt hem katiliyle maç !

burak eskiasmacı ‏@burakeskiasmaci 
Güle güle Berkin'im diye tweet at sonra Berkin'in katiliyle, annesini meydanlarda yuhalatanla maç yap. Bu nasıl iş?

evrim ‏@evintv 
Berkin'in katili yanında top oynadıgın adam! Bittin sen bittin! Bir daha yüzüne bakmayacak kimse! @yilmazerdogan

Suat Alkan Aldan ‏@suataldan 
Yılmaz Erdoğan'ın attığı son tweet. Bence de utanmalısın Berkin'in katiliyle yan yana durduğun için

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Yılmaz erdoğanbaşakşehir fatih terim stadıberkin elvantwitter

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