Yılmaz Erdoğan'a sosyal medyada 'Berkin Elvan' tepkisi

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetini kabul eden sanatçılara yönelik tepki, bu kez Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan gösteri maçında sahaya çıkan Yılmaz Erdoğan'a yöneldi.

Cumhuriyet.com.tr'nin haberine göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı, Başbakan Erdoğan'ın da forma giydiği şöhretler maçı ile açıldı. Turuncu takımda yer alan Başbakan Erdoğan'ın takımına karşı beyaz takım sahaya çıktı.



Gezi direnişi sırasında ekmek almaya giderken polisin attığı biber gazı kapsülünün başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Berkin Elvan için tweet atan Yılmaz Erdoğan'ın beyaz takımda maça çıkmasına sosyal medyada tepki yağdı. Berkin'e terörist diyen Başbakan Erdoğan'ın annesini de yuhalattığını belirten kullanıcılar maç boyunca mesaj attı.



Yılmaz Erdoğan'ın 'ikiyüzlü' davrandığını belirten kullanıcılar çok sert mesajlar yayınladılar.

O tweetlerden bazıları:

Dr.Ilkay K. ‏@kilkay

Berkin seni annesine terörist diyenlerle sahada görünce ikiyüzlülüğüne, riyakarlığına ağlamış olmalı... @yilmazerdogan



ÖzgürDeniz ‏@ozgursakman

@yilmazerdogan Biz Berkin adına senden utanıyoruz Yılmaz Erdoğan.senden utanıyoruz,insanlık adına.



Nurefşan ‏@blkafasi

yılmaz erdoğan da maçtaymış,vay be..berkin'in ardından en içli kelamları edip,bb ile maç yapmak ha!nasıl bir mide acaba



Serge Gainsbourg ‏@SergeEfendi

işte Yılmaz Erdoğan Hem Berkin'e ağıt hem katiliyle maç !



burak eskiasmacı ‏@burakeskiasmaci

Güle güle Berkin'im diye tweet at sonra Berkin'in katiliyle, annesini meydanlarda yuhalatanla maç yap. Bu nasıl iş?



evrim ‏@evintv

Berkin'in katili yanında top oynadıgın adam! Bittin sen bittin! Bir daha yüzüne bakmayacak kimse! @yilmazerdogan



Suat Alkan Aldan ‏@suataldan

Yılmaz Erdoğan'ın attığı son tweet. Bence de utanmalısın Berkin'in katiliyle yan yana durduğun için