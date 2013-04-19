Yılmaz Erdoğan: Roboski'yi sorguluyoruz

Âkil İnsanlar Heyeti'nde görev alan aktör Yılmaz Erdoğan, Şırnak Kültür Merkezi'nde öğrencilerle buluşmasında "Savaşın son kuşağı sizin olmasını diliyorum. Belki de doğduğum yere en yakın yer olan Cizre ve ondan sonra da Şırnak'a gelmek 45 yaşından sonra nasip oldu. Allah'ın işi işte. Eskiden Uludere ve Beytüşşebap Hakkari'ye bağlı idi. Halam Beytüşşebap Belediye Başkanı'nın eşiydi. Dolayısıyla sizin mahalleye kadar gelip hep geri dönüyordum. Burada olduğum için çok mutluyum. Hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz burada bir çeşit barış turnesi gibi bir durum var. Dün de Mardin'deki yaşıtlarınıza da şunu söylemiştim. Bütün hayatı gergin ve çatışmacı bir ortamda geçmiş çocukların son kuşağı olmanızı diliyorum. Sizin çocuklarınızın sizin gördüklerini görmeden, normal çocuklar gibi yetişmesini içindir bütün çaba. Umuyorum bu topyekün gösterdiğimiz çaba bir sonuç alacaktır. Acıları da geride bırakacağımız ümit ediyor

um" dedi.

Doğan Haber Ajansı'ndan Ebubekir Karatoprak'ın haberine göre, bir öğrencinin Uludere İlçesi Irak sınırında düzenlenen ve 34 kişinin öldüğü hava operasyonuyla ilgili sorusu üzerine Erdoğan, "Tabi ki sorguluyoruz bu olayı, siz de sorgulamaya devam edeceksiniz. Burada olan şey bu heyet Türkiye'nin her yerinde dolaşıp bu itirazları toplayıp rapor haline getirecek. Diyarbakır'dan beri herkes Roboski olayı ile ilgili dile getirdiği bir şey. Rapora da gireceğinden hiçbir şüphe yok. Biz öyle umuyoruz ki bu sefer bu yaklaşım, barışın önünde, düzelmenin önünde ve gereken kıymetin verilmesi yönünde. Umudumuz bu desteklediğimiz şey de bu. Ümit ediyoruz ki bu bir sonuca ulaşır. Hepimizin mutlu olacağı bir sonuç ortaya çıkar" dedi.