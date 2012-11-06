Sendikacı polisler: Emniyet Genel Müdürü Mehmet Kılıçlar bizi tehdit etti!

Polis Sendikası’nın kurulması için çalışma yürüten Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Merkezi (EMŞAV) İkinci Başkanı Abdurrahman Yılmaz, kendisinin ve vakıf başkanının Emniyet Genel Müdürü Mehmet Kılıçlar ve Genel Müdür Yardımcısı Muammer Bucak tarafından tehdit edildiklerini iddia etti.

Enis Tayman'nın radikal.com.tr'de yer alan haberine göre, Yılmaz'ın konuyla ilgili verdiği bilgiler kapsamında, 02 Kasım 2012 tarihinde önce EMŞAV Genel Başkanı Abbas Gündüz’ün, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Kılıçlar tarafından makamına çağrılması anlamında ve kurulacak polis sendikasına destek olmadıkları gerekçesiyle tehdit edildiğini açıkladı.

Yılmaz, aynı gün saat 17.00 sıralarında kendisinin de Emniyet Genel Müdürü’nün talimatı olduğunu ifade ederek, Genel Müdür Yardımcısı Muammer Bucak tarafından sendika çalışmasını bir an önce durdurulması konusunda uyarıldığını belirtti.

Emniyet Genel Müdürlüğü ’nün sendika çalışmalarını engellemek kapsamında, 19.10.2012 tarihinde 36818 - 194690 sayısıyla bir genelge yayımladığını da bildiren Yılmaz,

“Vicdan ve akıl muhasebesi olmayan ve tamamen çalışan emniyet mensuplarını yıldırmaya dönük bir genelge yayınlanmıştır. Kınıyorum. Bu genelge sendika çalışmalarını engelleyemeyecekler” dedi.

Yılmaz'ın, öncelikli olarak karar aldıkları 15 Kasım tarihini de erkene çekerek her şeye rağmen 12 Kasım’da Ankara Valiliği’ne sunulmak üzere sendika kuruluş dilekçesini vereceklerini de belirttiği ifade edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün bugün personeli ile davalık olan kurumlar arasında ilk sırada yer aldığına da dikkat çeken Yılmaz,

“Yaklaşık 16 bin personelin kurumla davası devam etmekte. Bir sürü hukuksuz uygulama ve atama yapılmakta, hal böyle iken bu personel politikası ve halen 1937 yılından kalma Teşkilat Yasası’nı değiştirmek yerine, bu hukuksuzluklara karşı demokratik ve özlük haklarının geliştirilmesi amacıyla kurulacak sendikaya karşı tavır takınma ve engelleme hatta tehdit girişimleri hoş değil” dedi.

Yılmaz, yine de aldıkları tehditler nedeniyle EMŞAV ile sendikal çalışmalar konusundaki organik bağları askıya aldıklarını da ifade ederek, "Bu günden İtibaren faaliyetlerimizi sendikanın tüzel kişiliği üzerinden yürüteceğiz. Hiç bir zaman gayri hukuki baskı ve tehditlere boyun eğmedik eğmeyiz de. Hukukun üstünlüğü ve demokrasiye olan inancımızla sendika başvurumuzu yapacağız" dedi.