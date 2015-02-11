Yılmaz Büyükerşen'in yargılandığı davada karar çıktı

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve belediye çalışanı 16 bürokrat hakkında ihaleye fesat karıştırma ve yolsuzluk suçundan 2 yıldır süren dava beraatla sonuçlandı. Mahkeme oy çokluğuyla sanıkların her birinin ayrı ayrı beraatına karar verdi.

23 kişi gözaltına alınmıştı

Cumhuriyet Başsavcılığınca 28 Ocak 2013'te Eskişehir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yapılan bazı ihalelere fesat karıştırıldığı, kamu zararına neden olunduğu şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 kişiden 5'i tutuklanmış, 18'i sorgularının ardından serbest bırakılmıştı. Tutuklanan 5 kişi ise bir süre sonra üst mahkemeye yapılan itirazların ardından tahliye edilmişti. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de 31 Ocak'ta Cumhuriyet Başsavcısının çağrısı üzerine soruşturmayla ilgili ifade vermiş, 10 Temmuz 2013'te de 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanık sıfatıyla savunma vermişti.