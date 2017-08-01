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Yılmaz Büyükerşen'e saldırıyla ilgili 3 kişi tutuklandı

Büyükerşen, cumartesi günü eski polis memuru Mafhuz Banlı ve adamlarının saldırısına uğramıştı

01 Ağustos 2017 13:25

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’e saldırıda bulunan aralarında emekli polis memuru Mahfuz Banlı'nın da bulunduğu 5 şüpheli adliyeye sevk edilmesi sonrasında, şüphelilerden emekli polis memuru, kafe işletmecisi Mahfuz Banlı, yeğeni Yunus Mehmetoğlu ile olaya karışanlardan Yunus Emre Aksoy, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

CHP'li Yılmaz Büyükerşen, geçen Cumartesi günü Yenibağlar Mahallesi Haller Gençlik Merkezi’nin karşısındaki Hat Boyu’nda dolaşırken, kafelerin yola koydukları masa ve sandalyelerin yayaların geçişini engellediği gerekçesiyle kaldırılmasını isteyince tartışma çıktımıştı. Bu sırada eski bir sabıkalı olduğu belirtilen emekli polis ve işletme sahibi Mahfuz Banlı ile adamları, korumasız olan Yılmaz Büyükerşen’e önce yumrukla saldırdı, ardından silah çekmişti. Vatandaşlar müdahale edince saldırganlar kaçmıştı.

Olaydan sonra Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nden emekli polis memuru sabıkalı Mahfuz Banlı ve 3 adamı bir kurusıkı tabanca ile yakalanmıştı. Firarda olan bir şüpheli de gece saatlerinde polis tarafından gözaltına alınmıştı. 

Adliye'ye sevk

Başkan Büyükerşen'e saldırdığı iddia edilen 5 şüphelinin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgulamaları tamamlandı. Şüpheliler Mahfuz Banlı, yeğeni Yunus Mehmetoğlu, Mustafa Çetiner, Aydın Tekin ve Yunus E. Aksoy bugün geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Savcı, tutuklama istedi

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e saldırıda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan ve sorgulamaları ardından adliyeye sevk edinen emekli polis memuru, kafe işletmecisi Mahfuz Banlı, yeğeni Yunus Mehmetoğlu ile olaya karışan Mustafa Çetiner, Aydın Tekin ve Yunus Emre Aksoy savcılıktaki ifadelerinden sonra tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

3'ü tutuklandı

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e saldırıda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden emekli polis memuru, kafe işletmecisi Mahfuz Banlı, yeğeni Yunus Mehmetoğlu ile olaya karışanlardan Yunus Emre Aksoy, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Nöbetçi mahkeme, diğer 2 şüpheli Mustafa Çetiner ile Aydın Tekin'i ise adli kontrol kararıyla serbest bıraktı.

Tutuklanan 3 şüpheli Eskişehir H Tipi Cezaevi'ne götürüldü.

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