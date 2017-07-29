Yılmaz Büyükerşen'e saldırı; yumruk atıp silah çektiler

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen saldırıya uğradı. Belediye, Büyükerşen'e saldıran kişinin eski polis Mahfuz Banlı ve adamlarının olduğunu bildirdi.Saldırıyla ilgili 2 kişi gözaltına alınd. Kimlikleri açıklanmayan şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Hürriyet'in haberine göre, Eski Bağlar Mahallesi Üniversitesi Caddesi'ndeki açık hava parkından yürüyerek geçen Büyükerşen, bu sırada bir iş yeri sahibiyle henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı sözlü tartışma yaşadı.



Tartışmanın devam ettiği sırada, iş yeri sahibinin yanında bulunan bir kişi, silahını çıkardıktan sonra Büyükerşen'i darbetmeye çalıştı. Etraftakilerin araya girmesiyle Büyükerşen yara almadan olay yerinden uzaklaştırılarak Haller Gençlik Merkezi'ne götürüldü.



Olay yerine gelen polis ekipleri, Büyükerşen'in ifadesi doğrultusunda saldırı girişiminde bulunan kişiyi arama çalışması başlattı.



Eskişehir CHP Milletvekili Cemal Okan Yüksel de Twitter'da Yılmaz Büyükerşen'in yanında olduğunu ve durumunun iyi olduğu mesajını paylaştı.



Kaçan saldırgan Mahfuz Banlı ve adamlarının yakalanması için çalışma başlatılırken, polis çevredeki güvenlik kamerası ve MOBESE görüntülerini incelemeye aldı.



Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden Başkan Büyükerşen'e yapılan saldırıyla ilgili yapılan açıklamada, saldırganın Mahfuz Banlı adlı bir sabıkalı ve adamları olduğu belirtildi.

Açıklamada,"29 Temmuz 2017 cumartesi günü saat 17.30 sıralarında TCDD'ye ait YHT yeraltı hattı üzerindeki alanda, işletmecilik yapan kişiler tarafından Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'e silah çekilmiştir.

Büyükşehir belediye başkanı seçildiği ilk günden bu tarafa, Eskişehir'in çağdaş ve huzurlu bir kent olması için çalışan ve bu gerçek tüm ülke kamuoyu tarafından bilinen Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'in uğradığı bu menfur saldırı kabul edilemez.

Olay sırasında eski sabıkalı Mahfuz Banlı isimli şahıs ve adamları Yılmaz Büyükerşen'e silahlı saldırı girişiminde bulunmuşlardır. Hemşehrilerimizin Başkan'a siper olması sonucu girişim başarılı olamamıştır.

Bir huzur kenti olarak bilinen Eskişehir'de sıklıkla yaptığı gibi, yanında koruması olmadan yaya olarak dolaşan Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, seçildiği 1999 yılından bu yana ilk kez böyle bir saldırıya maruz kalmasının ardından yaptığı kısa açıklamada, "Bu tür tehtitler ve saldırılar beni asla yıldırımaz. Şehrin menfaatleri her şeyin üzerindedir" denildi.