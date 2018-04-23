Yılmaz Büyükerşen, cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusunu yanıtsız bıraktı

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin soru soran gazetecileri yanıtsız bıraktı.

Büyükerşen, 23 Nisan nedeniyle makam koltuğunu ortaokul öğrencilerine bıraktı. Büyükerşen, CHP'nin cumhurbaşkanı adayları arasında isminin geçtiğini soran gazeteciye, "Ben bugün belediye başkanı değilim. Bugünkü belediye başkanına sorun soruları" dedi.

"Frankfurt'a gidemedim"

Eskişehir ile kardeş şehir olan Almanya'nın Frankfurt kentinde de bugün 23 Nisan'ın kutlandığını belirten Yılmaz Büyükerşen, kendisinin de bugün için Frankfurt'a davet edildiğini söyleyerek, "Bugün ben Türkiye'deki etkinlikler bakımından maalesef gidemedim ama bugün de haber aldık ki, 23 Nisan'ı Frankfurt'ta Türk çocuklarıyla ve diğer göçmen çocuklarıyla, Almanya'daki göçmen çocuklarıyla kutlayacaklar" diye konuştu.

"Bugünkü belediye başkanına sorun"

'Bir gazetecinin 'Cumhuriyet Halk Partisi'nde cumhurbaşkanı adayı açıklanacak. Sizin de isminiz geçiyor. Bu Eskişehir için önemli bir şey. Siz bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz?" şeklindeki soru üzerine "Ben bugün belediye başkanı değilim. Bugünkü belediye başkanına sorun soruları" dedi. (DHA)