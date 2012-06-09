Yılmaz: Bedellide değişiklik yok

Milli Savunma Bakanı Yılmaz, 'bedelli askerlik başvuru süresinin 1 hafta sonra dolacağını' hatırlattı ve ekledi: "Ne yaş sınırında ne de bedelde bir değişiklik olmayacak."

Temas ve ziyarette bulunmak üzere Niğde'ye giden Yılmaz, il valisi Alim Barut ile görüştü.

Görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yılmaz, bedelli askerlik için 45 bin 500 başvuru olduğunu söyledi.

Bakan, başvuru süresinin 15 Haziran'da dolacağını hatırlatarak, "Bedellinin ne bedelini, ne de yaş sınırını düşürme gibi bir düşüncemiz yok. Süre Bir hafta sonra süre doluyor. Hiç kimseye zoraki bir emir değil. 30 yaşından gün almış vatandaşımıza verilmiş bir haktır. Vatandaşımız, bu hakkı kullanmak isterse bir hafta süresi var. Bu sürecin ve sayının makul olduğunu düşünüyoruz'' diye konuştu.