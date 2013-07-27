Yılmaz: Angajman kurallarını hassas şekilde uyguluyoruz, uygulayacağız

Yılmaz, AKP İl Başkanlığının bir otelde düzenlediği iftar programının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir basın mensubunun, Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Ceylanpınar ilçesinde tarlaya roket mermisinin düşmesiyle ilgili sorusu üzerine Yılmaz, hudutların güvenliğinden sorumlu olan silahlı kuvvetlerin sınırlarda güçlendirme çalışması yaptığını, insansız hava araçlarının istihbarat bilgileri sağladığını ve sınırlarda her türlü tedbirin alındığını söyledi.

Sınırda, PYD, Özgür Suriye Ordusu ve Irak'la bağlantılı gruplar arasında kavga olduğunu belirten Yılmaz, "O üçüncü grup dedikleri Irak'la bağlantılı gruplar arasındaki egemenlik etkinlik sahasının Türkiye'ye yansıması şeklinde görünüyor ama Türkiye bunları oldu bittiye evet demez" şeklinde konuştu.

Kuzey Irak'la, Suriye'nin kuzeyini bir benzeştirme veya örtüştürme gibi bir durum olduğunu vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Irak'ın kuzeyindeki bir toplumsal yapı, insani yapı tek bir gruba aitken, Suriye'de böyle değil. Suriye'de Halep'in birçok yerinde Araplar çoğunlukta. Buradaki herhangi bir defakto duruma Suriye halkının kendisi izin vermez. Bizim kabul edeceğimiz husus nedir? Suriye halkının açık, şeffaf bir seçim sonucu oluşacak parlamentosunun kabul etmiş olduğu iradeye saygı duyarız. Neden? Suriye halkının temel isteği ve görüşü budur diye. Onlar kendi işlerinde hangi statü kabul ederlerse biz onu kabul ederiz. Ama bunun dışında henüz daha açık, şeffaf ve uluslararası toplumun kabul edeceği bir seçim yapılmadan herhangi bir gurubun, merkezdeki yönetimin boşluğundan veya kuzeydeki durumun herhangi bir grubun etkinliğinden yararlanaraktan defakto bir yönetimi Türkiye kabul etmez. Türkiye'nin kabul etmediğini herkes de bildiğinden, oradaki grubun da öncüleri olanlar, en azından Türkiye'yi rahatsız edecek bir faaliyette olmayacaklarını ifade etmişlerdir ve etmektedirler. Milletimiz rahat olsun, milletimizin haklarına zerre kadar halel gelecek hiçbir duruma ne Türkiye içinde müsade edilir ne de Türkiye dışında müsade edilir."

Yılmaz, Şırnak Havalimanı'na Şerafettin Elçi adının verilmesiyle ilgili soru üzerine de "Şerafettin Elçi Şırnaklı ve daha önce de milletvekili seçilmiş, bakanlık yapmış bir vatandaşımız. Onu seçen halk diyor ki (beni temsil etme, kabiliyetine sahiptir, vekelatimi verdim ve güvendim.) Milletin güvendiğine biz de güveniyoruz ve dolayısıyla Şırnak'a Şerafettin Elçi adının verilmesi isabetli olmuştur, doğru olmuştur. Şırnaklı memnun mu? Bugün gördünüz" diye konuştu.

Şerafettin Elçi'nin Türkiye'nin birliğinden, bütünlüğünden yana olduğunu ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Türkiye'ye hizmet edenin dinine de diline de ırkına da bakmıyoruz. Ama genel olarak bu milletin adı da Türk milleti, herkesi kapsayacak ırka dayalı değil. Bir kardeşim de diyorsa ki (Ben o kapsamın içerisine girmiyorum) zorla girdirecek halimiz yok. Peki diyoruz ve sen de Türkiye'ye hizmet et de birliğinden bütünlüğünden yana ol da istediğin gibi düşünmenin hiçbir sakınca yoktur. Buradaki ölçü kendi nefsiniz için neler istiyorsanız onlar için de onu isteyin. Bu devletle bu bayrakla hiçbir problemi olmayanlar herkes bizim kardeşimizdir."

Yılmaz, yerel seçimlerle ilgili anketler yapıldığını ve belediye başkan adaylarının en kısa sürede açıklanacağını belirtti. " dedi.