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Ekonomi

Yılmaz: Alışverişte üç kuruş bile olsa para üstünü isteyin

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Merkez Bankası Eski Başkanı Durmuş Yılmaz'dan kuruş uyarısı geldi.

27 Şubat 2012 17:46

 

T24 - Merkez Bankası eski Başkanı Yılmaz, "Kuruşunuza sahip çıkın. Alışverişte üç kuruş bile olsa paranızın üstünü isteyin" dedi.
 
"Paranın değeri nasıl korunur" konulu kompozisyon yarışmasına katılacak lise öğrencilerine tüyolar veren Yılmaz, "Pazara gittiğimizde, süpermarkete gittiğimizde, alışverişi yaptığımızda eğer fişimizi alırken kuruşumuzu istemezsek siz paramızın değerini korumak için üzerinize düşen görevi yapmıyorsunuz. Herkes kuruşuna bir kere sahip çıkmalı" dedi.
 
Yılmaz, yumurta alırken bırakılan üç kuruşun bile enflasyon artışıolarak geri döneceğine dikkat çekti.
 
Durmuş Yılmaz, anayasa ile Merkez Bankası'nın daha bağımsız hale getirlmesiyle ilgili beklentilere de değindi.
 
Yılmaz, bu adım için gerekli koşulların henüz oluşmadığını belirterek, "Hükümete rağmen bağımsızlık olmaz; bu doğru bir şey değil. Hükümetin içerisinde bağımsızlıktır. Merkez Bankası bağımsızlığı güçlendirilsin, kuvvetlendirilsin ama anayasaya yazılıp yazılmaması konusunda benim tereddütüm var. Yazıldığı zaman belki çok farklı bir şeyle karşılaşabiliriz" dedi.
 

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