-YILMAZ, AKİL ADAMLARA YEMEK VERDİ ANKARA (A.A) - 25.07.2011 - Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın (EİT-ECO) geçen yıl sonunda İstanbul'da yapılan 11. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde oluşturulmasına karar verilen Akil Adamlar Grubu, ilk toplantısını Ankara'da yapıyor. Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, ECO Akil Adamlar Grubu'nun birinci toplantısı için Ankara'ya gelen heyete bu akşam, Dikmen'de bulunan Meşhur Tavacı Recep Usta'da yemek verdi. Yemeğe, ECO Genel Sekreteri Muhammed Yahya Maroofi de katıldı. Yemekte, basın mensuplarının sadece görüntü almasına izin verildi. Akil Adamlar Grubu, yarın çalışmalarını sürdürecek. Türkiye, İran ve Pakistan'ın çatısını oluşturduğu bu teşkilata daha sonra, Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Kazakistan ve Afganistan ile Tacikistan da katılmış ve ECO, bölgesel ekonomik işbirliği örgütü haline dönüştürülmüştü.