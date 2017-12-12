Yılmaz: AB, Türkiye ile ilişkileri hak ettiği hızda ilerletemiyor

Mesut BUDRAÇ/BINGOL, (DHA) - BİNGÖL\'de AB projesi kapsamında 5.26 milyon Euro\'ya yapımı tamamlanan İş Geliştirme Merkezi\'nin (İŞGEM) açılışında konuşan Ak Parti Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, \"Avrupa Birliği, kendi içinde yaşadığı problemlerden dolayı, Türkiye ile ilişkilerini hak ettiği hızda ilerletemiyor\" dedi.

Bingöl\'de Avrupa Birliği-Türkiye mali işbirliği çerçevesinde Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) kapsamında, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı\'nın uyguladığı Rekabetçi Sektörler Programı\'ndan yararlanmak amacıyla Fırat Kalkınma Ajansı tarafından Bakanlığa sunulan proje kapsamında yapılan İş Geliştirme Merkezi\'nin açılış töreni, bugün akşam saatlerinde yapıldı. Törene, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kalkınma Bakan Yardımcısı Yusuf Coşkun, Milletvekili Enver Fehmioğlu, Vali Ali Mantı, Belediye Başkanı Yücel Barakazi, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Daire Başkanı Ahmet Sağkaya, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mahmut Ayas ile kurum amirleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Cevdet Yılmaz, proje hakkında detaylı bilgi vererek, \"Öncelikle bu proje, AB destekli bir projedir. Eş finansman ile bir kısmını kendi milli bütçemizden veriyoruz. Önemli bir kısmını da Avrupa Birliği\'nden hibe almış bulunmaktayız. Bu açıdan AB\'ye, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız\'a teşekkür ediyoruz. Türkiye, AB\'ne tam üyelik müzakereleri yapan bir ülke. Maalesef, çok uzun zamandır bu müzakereleri yapıyoruz. Neredeyse nesiller boyu süren bir müzakere sürecinden bahsediyoruz. Türkiye\'nin Avrupa\'ya, Avrupa\'nın Türkiye\'ye katacağı çok şey var. Buna yürekten inanıyoruz. Türkiye, esas itibariyle de Avrupa\'nın bir parçası olan ülkedir. Bizim stratejik hedeflerimizden biri de, AB\'ye tam üyeliktir. Hükümetimiz, bu konuda kararlı bir şekilde üzerine düşeni de yapıyor. Ama maalesef, Avrupa Birliği, kendi içinde yaşadığı problemlerden dolayı, Türkiye ile ilişkilerini hak ettiği hızda ilerletemiyor. Bunun önümüzdeki dönemlerde aşılmasını ümit ediyoruz\" dedi.

Yaşananlara rağmen Türkiye- AB ilişkilerini derinleştirmek durumunda olduklarını ifade eden Yılmaz, şunları söyledi:

\"Bir taraftan gümrük birliğimizi güncelleyerek, diğer taraftan vatandaşların önündeki vize engelini kaldırarak, bir diğer taraftan mülteci meselesi ve diğer alanlarda Türkiye- Avrupa ilişkilerini derinleştirmek durumundayız. Olumlu bir gündem ile bu ilişkileri geliştirmek durumundayız. Maalesef, Avrupa\'daki bazı ülkeler ve yönetimler, kendi iç siyasetlerine Türkiye\'yi malzeme yapmaya çalışıyorlar. Özellikle bazı seçimlerden öne hiç de doğru olmayan, Türkiye- AB ilişkilerine de yakışmayan tavırlar içine gidiyorlar. Onların da bu tavırlarından vazgeçmelerini ümit ediyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde sağlıklı bir şekilde bu ilişkilerin geliştiğini görürüz. Bütün bu mali çalışmalar, bizi tam üyelik sürecine hazırlamaya yönelik çalışmalardır. Bu çalışmaların amacı, bir taraftan Avrupa ile ülkemiz arasındaki gelişmişlik farkını azaltmak, bir taraftan da ülkemizde bölgele arasındaki gelişmişlik fakını azaltmaktır. Bu iki temel hedefe bu pograma hizmet ediyoruz. Geçtiğimiz 15 yılda Avrupa ile aramızdaki fakı azalttık. 2002 yılında AB\'de kişi başı geliri 100 kabul edersek, Türkiye\'de 37 idi. Satın alma gücüne göre söylüyorum, bugün gelinen noktada bunu 62\'ye çıkardık. 15 yılda, 37\'den 62\'ye yükseldik. Bu 25 puanlık bir iyileşme demektir. Türkiye, Avrupa ile arasını kapatma yolunda önemli bir yere gelmiş durumda. Daha da çalışmamız lazım.\"

Yılmaz\'ın konuşmasının ardından İŞGEM projesi için temsili kurdele kesildi. Program, Yılmaz\'ın proje kapsamında hazırlanan atölyeleri gezmesinin ardından sona erdi.

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