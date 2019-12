-Yılmaz: "Depremzedelere destek önemli" VAN (A.A) - 27.10.2011 - Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere geldiği Erciş'te AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ağrı Valisi Ali Yerlikaya'nın koordinasyonunda kriz merkezinin çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Sağlıkta, ulaşımda, enerjide gayet iyi durumda olduklarını söyleyen Yılmaz, ''Sağlık başından beri çok etkili çalıştı. Ben buradan bütün sağlık personelimize şükranlarımı sunuyorum. Hiçbir şikayet almadık, gerçekten çok fedakar bir hizmet sunuldu'' dedi. Ulaşımda da yine herhangi bir sıkıntı yaşamadıklarını ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu: ''Gerek hava ulaşımı, gerek kara yolu ulaşımıyla etkili bir şekilde bu hizmetler yürütüldü..En acil konularının yıkık binalar altında kalan vatandaşlar olduğunu ifade eden Yılmaz, ''Şu an itibarıyla 113 ekip, 2 bin 13 personelle 21 enkazda çalışıyor, görev yapıyor. Şu ana kadar sadece Erciş'te enkazlarda 163 vatandaşımız canlı olarak çıkarıldı'' dedi. Kimliği belirlenemeyen çok az vatandaş olduğunu belirten Yılmaz, şu bilgileri verdi: ''Şu an itibariyle Erciş'te 13 mahallemizin 11'inde sıcak yemek mutfağı kurulmuş durumda. Birçok kurumumuzun bu anlamda hizmeti var. Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum. 30 bin kişilik bir hizmet kapasitesini oluşturuyorlar, onu da bitirmek üzereler. Çadır konusu tabii en fazla tartışılan konu, işte bu kadar güzel hizmetler yapılırken bir taraftan çadır maalesef birçok yapılan hizmeti gölgeledi. İlk gün özellikle yaşanan bazı sıkıntılar. Bugün itibariyle onu da büyük oranda aşmış durumdayız.'' -Anadolu Ajansı deprem bölgesini havadan görüntüleyecek- Sadece Erciş için 9 bin 650 çadır dağıttıklarını belirten Yılmaz, ''Bunu da adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre gerçekleştirmeye başladık. Yine Anadolu Ajansımız, sizler aracılığıyla her gün saat 16.00-17.00 arası helikopterle çadırlarda ne durumdayız, somut olarak gözlerinizle görmeniz acısından da bir çalışma başlatıyoruz. İlkini gerçekleştirdik. Yarın da inşallah gerçekleşecek'' diye konuştu. Yılmaz, bu çalışmalar tamamlandıkça adli makamlardan da gerekli onaylar alınmak suretiyle önümüzdeki günlerde enkaz kaldırma, hafriyat çalışmalarının da olacağını söyledi. -''Bunlar kardeşliğimizi pekiştireceğimiz anlar''- Böyle anların birlik, beraberlik anları olduğunu vurgulayan Bakan Yılmaz, şöyle devam etti: ''Bunlar gereksiz tartışmaların yapılacağı anlar değil. Bunlar kardeşliğimizi pekiştireceğimiz anlar, zamanlar. Bütün ilgili kesimlerin, bütün tarafların hep el birliği içinde bu afete uğramış vatandaşlarımıza el uzatması, onlara destek olması önemli. Ülkemizde de bu ruhu görüyoruz. Ben bu vesileyle bütün milletimize şükranlarımızı sunuyorum. Gerçekten büyük bir fedakarlık, büyük bir gönül bağı içinde bakılıyor buradaki hadiseye. İnşallah el birliğiyle normal koşullara en kısa zamanda döneceğiz.''