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Yılmaz: "ANKA terörle mücadeleye destek verecek" ANKARA (A.A)

27 Ekim 2011 14:29

-Yılmaz: "ANKA terörle mücadeleye destek verecek" ANKARA (A.A) - 27.10.2011 - Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, ''Normal, rutin terörle mücadelenin dışında Çukurca saldırısının üzerine Kazan Vadisi'nde yapılmış olan operasyon sona ermiştir. Ancak normal terörle mücadelemiz devam etmektedir'' dedi. Yılmaz, Kosova Güvenlik Güçleri Bakanı Agim Çeku'yu kabulünün ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyona ilişkin sorusu üzerine Yılmaz, ''Normal, rutin terörle mücadelenin dışında Çukurca saldırısının üzerine Kazan Vadisi'nde yapılmış olan operasyon sona ermiştir. Ancak normal terörle mücadelemiz devam etmektedir'' dedi. İsmet Yılmaz, bir başka soru üzerine de Kazan Vadisi'ndeki operasyonun sona ermesinin ardından bölgedeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel ve komutanların döndüğünü söyledi. Yılmaz, bir gazetecinin insansız hava aracı ANKA'nın terörle mücadeleye ne zaman katkı vereceğini sorması üzerine ''2012'nin ikinci yarısında'' terörle mücadeleye destek vereceğini açıkladı.

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