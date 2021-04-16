HaberTürk yazarı Yılman: Muhalefetin yerinde olsam, 104 amiralin her biri hakkında; 'gündem tacizcileri' diye suç duyurusunda bulunurum

HaberTürk yazarı Sevilay Yılman, "Tamı tamına 10 gün! Yani 240 saat boyunca… Hep beraber 104 emekli amiralin Montrö Sözleşmesi ve ‘cüppeli takkeli komutan’la ilgili yayınladığı bildiri üzerinde tepindik" dedi.

Yılman, "Ben muhalefet liderlerinin yerinde olsam… 'İşsizlik, pahalılık başta olmak üzere halkın ekonomik sıkıntılarını dile getirmek üzere kurduğumuz tüm politikalarımızı sabote ettiniz. İmzaladığınız metni gece yarısı kamuoyunun bilgisine sunarak pek tabii; 'darbe tehdidi' olarak yorumlamaları kaçınılmaz bildirinizle iktidarın ekmeğine sadece yağ değil, üzerine bir de tadından doyulmaz organik balı sürerek büyük kıyak yaptınız!' deyip… 104 amiralin her biri hakkında; 'Gündem tacizcileri' diye suç duyurusunda bulunurum. Grup toplantılarımda, basınla görüşmelerimde, emekli amiraller ve bildirileri ve yansımaları ve iktidarın bu bildiri ile ilgili karşı cevapları, yorumları ile alakalı artık tek bir cümle ile bile bahsini etmeden konuyu pas geçerim" ifadesini kullandı.

Yılman, yazısında "Şu hale bakın lütfen… Bir yanda salgın ve yarattığı kaos nedeniyle verilen mücadele… Diğer yanda başa çıkılamaz onlarca ekonomik sorun… Ama biz günlerce suni gündem yaratmaktan başka bir şeye hizmet etmeyen amirallerin bildirisi nedeniyle koca 10 günümüzü heba ettik" dedi.

Yılman, ekonomist arkadaşının “Ucuz marketler eskiden sadece gelir düzeyi düşük vatandaşın alışveriş yaptığı marketlerdi. Son yapılan bir araştırmaya göre o ucuz diye bilinen markaların cirosu ikiye katlamış durumda. Neden? Çünkü artık sadece gelir düzeyi düşük olanlar değil, orta gelirli olan vatandaş da o marketlerden alış veriş yapmayı tercih ediyor!” sözlerini alıntılayarak, "Katılmamam mümkün değil bu teze çünkü ben de öyle yapıyorum. Eskiden anneme kızardım. Çünkü emekli maaşlı olma psikolojisi bir alışkanlık yaratmıştı. Dinlemezdi beni ama hep; 'Anne ucuza kaçma Allah aşkına! Az olsun ama kaliteli olsun ve lütfen X marketten yap alış verişini!' diye tembih ederdim. Şaka gibi… Şimdi ben de mümkün oldukça artık onun o 'ucuz' diye gittiği marketlerden yapıyorum alışverişimi" görüşünü dile getirdi.

Yılman, "Gerçek gündemimiz ne darbe ne Montrö ne de başka bir şey. Gündemimiz ekonomi! Önümüze bakalım… İktidarı ya da muhalefeti fark etmez… İktidara ya da muhalefete taraf olmak değiştirmez… 'Ne olacak memleketin bu hali?' bunu konuşalım. Şu freni patlamış kamyon… Hatırlatırım… Bu kamyonda sadece bir kesim filan değil… Bütün Türkiye seyahat ediyor. O nedenle bırakın artık bu millete sonucunda hiçbir getirisi, faydası olmayacak bomboş gündemlerin içinde boğulmayı da… Bir an evvel ve tabii ki hep beraber şu patlak freni onarmanın yoluna bakalım. Çünkü Allah korusun ama… Eğer o kamyon uçurumdan aşağı yuvarlanırsa… Öyle üç beş kişi falan değil… Hepimiz, topyekun, uçurumun dibini boylarız!" görüşünü savundu.