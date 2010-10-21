-YILLIK TECİL FAİZİ YÜZDE 12'YE İNDİRİLDİ ANKARA (A.A) - 21.10.2010 - Kamu alacaklarına uygulanan gecikme zammından sonra tecil faizinde de 7 puanlık indirime gidildi. Maliye Bakanlığının bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Tahsilat Genel Tebliğine göre, tecil faizinde yıllık oran yüzde 19'tan yüzde 12'ye düşürüldü. Bu şekilde aylık tecil faizi de, yüzde 1,58 yerine yüzde 1 olarak belirlendi. Tebliğ uyarınca bugünden itibaren yapılacak müracaatlara dayanılarak tecil edilen amme alacaklarına yeni faiz oranı uygulanacak. Daha önceki başvurular çerçevesinde tecil edilecek amme alacaklarına da, müracaat tarihlerinden bugüne kadar geçen süre için eski oran, bugünden itibaren de yüzde 12'lik yeni faiz oranı işletilecek. Aynı şekilde daha önce tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan amme alacaklarının, bundan sonra ödenmesi gereken taksit tutarları da yeni tecil faizine tabi olacak. Tebliğ ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu ve özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş ve Türkiye'de sportif alanda faaliyet gösteren spor kulüplerinin 5228 sayılı Kanunun geçici 6'ıncı maddesinden yararlanmak üzere yapmış oldukları başvurulara istinaden tecil edilen borçlarına uygulanan tecil faizi de yeniden düzenlendi. Buna göre, söz konusu borçlara bugünden itibaren yıllık tecil faizinin yüzde 1/6'sı olan yüzde 2 oranında yıllık tecil faizi işletilecek. Tecil faizi en son 21 Kasım 2009'da yeniden düzenlenmiş ve aylık oran yüzde 2'den yüzde 1,58'e çekilmişti. -GECİKME ZAMMI- Bu arada Tahsilat Genel Tebliği ile geçtiğimiz günlerde bir Bakanlar Kurulu Kararı ile yüzde 1,95'ten yüzde 1,40'a indirilen aylık gecikme zammının uygulama esasları da belirlendi. Tebliğe göre, 19 Ekim 2010 tarihinden önce vadesi geldiği halde bu tarihe kadar ödenmemiş olan amme alacaklarının bu tarihten itibaren ödenecek kısımlarına ve bu tarihten itibaren vadesi geldiği halde vadelerinde ödenmeyen amme alacaklarına her ay için ayrı ayrı yüzde 1,40 oranında gecikme zammı uygulanacak.