Yıllık maaşı 375 bin dolar, aylık kazancı 95 milyon dolar!

ABD merkezli veri tabanı depolama şirketi Snowflake şirketinin CEO'su Frank Slootman'ın aylık kazancının 95 milyon dolar olduğu açıklandı.

Silikon Vadisi'nde faaliyet gösteren ABD merkezli veri tabanı depolama teknoloji şirketi Snowflake şirketinin 2020 yılının üçüncü çeyrek geliri geçen yılki döneme oranla yüzde 223 değer kazandı açıklandı.

Forbes, şirketin Hollanda doğumlu CEO su Frank Slootman’ın şirketin başarısının faydalarından yararlandığını ve ayda 95 milyon dolar kazandığını açıkladı.

Yöneticinin ayrıca, firmanın performansına bağlı olarak artırılabilen 375 bin dolarlık yıllık taban maaşı aldığı da ifade edildi.