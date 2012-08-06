Yıllık kredi kartı aidatı sona eriyor

Ekonomi yönetimi Yeni Tüketici Hakları Yasa Taslağı ile kredi kartından her yıl aidat alınması uygulamasını bitirmeye hazırlanıyor. Toplam 30 maddelik taslak tüketiciye herhangi bir malı 14 gün içinde iade etme hakkı da getiriyor.

Star Gazetesi'nin haberine göre, Türk Ticaret ve Türk Borçlar Kanunu’nun ardından, 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’da değişiklik yapmak için de düğmeye basıldı. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından, 75 milyon vatandaşın hayatında önemli değişiklik yapacak bir Tüketici Kanun Taslağı hazırlandı.



Aidat bir kez alınacak



Taslakta, bankalar ile tüketiciler arasında yıllardır tartışma konusu olan, ‘kredi kartı aidatı’ kaldırılıyor. Taslağa göre aidatlar kredi kartı verilirken bir kez alınacak. Mevcut kredi kartlarından ise her yıl aidat alınmasına son verilecek.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ‘Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’da’ değişiklik öngören taslak, toplam 30 maddeden oluşuyor.

Taslak öncelikle Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda ele alınacak, ardından da kamu kurumlarının görüşüne sunulacak. Taslağın yeni yasama döneminde ise Meclis’e sunulması planlanıyor.

Taslakta, ayıplı mallar, üreticinin sorumlulukları, cezai yaptırımlar, reklam kurulunun görevleri gibi bir çok tüketici hakkının yanında, kredi kartları, tüketici kredileri, mortgage kredileri konusunda da önemli değişikliklere yer verildi. Taslakta yer verilen kredi kartlarına ilişkin düzenlemede, kredi kartı aidatının bir kez ve o da sözleşme imzalanırken alınması öngörüldü.



BDDK, azami tutarı belirleyecek



Yasanın yürürlüğü girdiği tarihten önce yani mevcut kredi kartlarından ise aidat alınmayacak. Mevcut sistemde ise bankalar tüketicilerden her yıl kredi kartı aidatı tahsil ediyor. Ayrıca taslakta bankaların kredi kartı ve kredilerden ‘alacağın tahsili masrafları’ dışında hiçbir masraf alamayacağı hüküm altına alındı. Yine aynı maddelerde, BDDK’ya kredi kartı aidatı için azami tutar belirleme yetkisi verildi.



Kredi alırken sigorta şartı kalkıyor



Hazırlanan yeni Tüketici Kanunu taslağında, konut kredilerinde sık sık tartışma konusu olan hayat ve konut sigortaları konusu da netlik kazandı. Buna göre, kredi veren, konut sigortası ve hayat sigortasını zorunlu olarak uygulamayacak. Yani banka konut ve hayat sigortasını şart koşamayacak. Tüketicinin erken ödeme hakkı bulunuyor. Erken ödemelerde kredi veren erken ödeme ücreti talep edebilecek. Ancak erken ödeme ücreti, kredinin binde 5’ini geçemeyecek.