Yıllık izin süreleri düzenlendi; işte yeni izinler

Yıllık izin süreleriyle ilgili düzenleme yasalaştı. Yeni düzenlemeye göre, yıllık iznin 10 günlük kısmı aşan süreleri istendiği kadar bölünebilecek. Yeni yasa fiilen daha uzun süre izin yapma hakkı da tanıyor.

Yeni yasa ile yıllık izin haklarında yapılan değişiklikle iznin 10 günlük kısmını aşan izin süreleri istendiği kadar bölünebilecek. Böylece hafta içine denk gelen Kurban ve Ramazan bayramlarında 1 gün ya da 1.5 gün izin kullanan 9 güne kadar tatil yapabilecek.

Düzenlemede 10 günlük bölünemeyecek kısım, çalışanın dinlenebilmesi için makul ölçüde bir süre uzaklaşması gerektiğinden hareket edilerek belirlenmiş. Yıllık izin hakkını elde edebilmek için işçinin çalıştığı iş yerinde bir yıl çalışmış olması gerekiyor. İlk defa işe başlayan gençler için deneme süresi de hesaba dahil edilecek.



Hafta sonu tatili izin süresinden sayılmayacak

Düzenlemeye göre, yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmayacak. Düzenleme ile pazartesi gününden başlayarak 5 gün izin alan işçi, hafta sonu tatilini de ekleyerek fiilen daha uzun süre izin yapma hakkına sahip olacak.

Kanuna göre, yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmıyor.

İzin süresi çalışmaya göre değişiyor

Yıllık izin hakkı, iş yerindeki hizmet sürelerine göre şöyle belirlendi:

1 yıldan 5 yıla (dahil) kadar olanlara: 14 gün

5 yıldan fazla 15 yıldan az olanlara: 20 gün

15 yıl ve daha fazla olanlara: 26 gün

Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük, 50 yaşından büyük işçilere: 20 gün