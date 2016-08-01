Kamu çalışanlarına yönelik yıllık izin iptali ne zaman sona erecek?

Başbakan Binali Yıldırım, darbe girişimi sonrasında kamu çalışanlarının iptal edilen izinlerinin uzun süreli olacağını düşünmediğini belirterek, önümüzdeki birkaç hafta içerisinde hayatın normale döneceğini söyledi.

Habertürk'te yer alan habere göre, gazetelerin Ankara temsilcileri ile Başbakanlık Resmi Konutu’nda kahvaltıda bir araya gelen Yıldırım, hacca gidecek olan memurların izin iptallerinden muaf tutulduğunu ifade etti.

İzinler 18 Temmuz'da iptal edilmişti

18 Temmuz'da yayımlanan 2016/16 sayılı Başbakanlık Genelgesiyle tüm yıllık izinler ikinci bir emre kadar iptal edilmişti.

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan Başbakanlık Genelgesi'nde, "Tüm kamu çalışanlarının ikinci bir emre kadar yıllık izinleri kaldırılmıştır. Söz konusu kamu çalışanlarından halen izinde bulunanlar, en kısa sürede görevleri başına döneceklerdir." ifadesine yer verilmişti.