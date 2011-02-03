-YILLIK ENFLASYON YÜZDE 4,90 ANKARA (A.A) - 03.02.2011 - Türkiye'de ocak ayı itibariyle yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında (TÜFE) yüzde 4,90, üretici fiyatlarında (ÜFE) yüzde 10,80 arttı. Yıllık ÜFE'de geçen yılın Nisan ayının ardından yeniden çift hanelere dönülmüş oldu. Yıllık ÜFE en son 2010 yılı Nisan ayında yüzde 10,19 ile çift haneyi görmüştü. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2011 Ocak ayında aylık bazda enflasyon TÜFE'de yüzde 0,41, ÜFE'de ise yüzde 2,36 artış gösterdi. TÜFE'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,90, 12 aylık ortalamalara göre yüzde 8,28 artış meydana geldi. Piyasada 2011 Ocak ayına ilişkin TÜFE beklentisi yüzde 0,68, ÜFE beklentisi yüzde 0,9 dolayında idi. Merkez Bankası'nın ocak ayı ikinci anketinde ise geçtiğimiz ayla ilgili TÜFE beklentisi yüzde 0,59, 12 ay sonrasının yıllık TÜFE beklentisi de yüzde 6,55 olarak belirlenmişti. Buna göre TÜFE piyasa beklentilerinin altında, ÜFE ise beklentilerin üstünde gerçekleşmiş oldu. Bir önceki yılın aynı ayına göre TÜFE'de en yüksek artış yüzde 9,38 ile lokanta ve oteller grubunda gerçekleşti. Ana harcama grupları bazında yıllık bazda TÜFE çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 6,71, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 7,06, giyim ve ayakkabıda yüzde 5,24, konutta yüzde 4,93, ulaştırmada yüzde 4,63, eğitimde yüzde 4,22, ev eşyasında yüzde 3,59, alkollü içecekler ve tütünde yüzde 2,15 arttı. Yıllık TÜFE eğlence ve kültürde yüzde 2,13, haberleşmede ise yüzde 1,81 oranında düştü. Ocakta endekste yer alan 445 maddeden, 57'sinin ortalama fiyatında değişim olmadı, 269 maddenin ortalama fiyatında artış, 119 maddenin ortalama fiyatında ise düşüş gerçekleşti. -ÜFE- 2011 yılı Ocak ayında aylık bazda ÜFE yüzde 2,36, yıllık bazda yüzde 10,80 ve on iki aylık ortalamalara göre de yüzde 8,89 arttı. Aylık değişim tarım sektöründe yüzde 2,92, sanayi sektöründe yüzde 2,25 olarak gerçekleşti. Tarım sektörü endeksi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,95, on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,70 arttı. Sanayi sektörü endeksinde ise 2010 yılının Ocak ayına göre yüzde 9,93, on iki aylık ortalamalara göre de yüzde 6,64 artış meydana geldi. Bir önceki aya göre sanayi endeksi alt sektörlerinde, ham petrol ve doğal gaz çıkarımında yüzde 9,48, ana metal sanayinde yüzde 8,80, kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatında yüzde 5,89, mobilya imalatında yüzde 4,82, tekstil ürünleri imalatında yüzde 4,13, maden kömürü ve linyitte yüzde 3,96, taşocakçılığı ve diğer madencilik ürünlerinde yüzde 3,76 artış kaydedildi. 2011 Ocak ayında ÜFE endeksinde yer alan 785 maddeden 138'inin ortalama fiyatlarında değişim olmadı, 513 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 134 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti. -ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGELERİ- Ocak ayına ilişkin özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, ''çekirdek enflasyon'' yerine açıklanan TÜFE göstergeleri geçen ay, mevsimlik ürünler hariç yüzde 0,74, işlenmemiş gıda ürünleri hariç ise yüzde 0,16 arttı. Fiyatlar, enerji hariç yüzde 0,30, enerji hariç ve alkollü içkiler ile tütün ürünleri hariç yüzde 0,33, enerji hariç, alkollü içkiler ile tütün ürünleri hariç ve fiyatı yönetilen, yönlendirilen diğer ürünler, dolaylı vergiler hariç yüzde 0,27 arttı. Mevsimlik ürünler hariç ve işlenmemiş gıda ürünleri hariç yüzde 0,02, enerji hariç, alkollü içkiler ile tütün ürünleri hariç ve fiyatları yönetilen/yönlendirilen diğer ürünler, dolaylı vergiler hariç ve işlenmemiş gıda ürünleri hariç yüzde 0,13, işlenmemiş gıda ürünleri hariç, enerji hariç ve alkollü içkiler, tütün ürünleri ile altın hariç yüzde 0,05, enerji hariç, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç fiyatlarda da yüzde 0,36 azalma gerçekleşti. Yıllık bazda özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, ''çekirdek enflasyon'' yerine açıklanan TÜFE göstergeleri geçen ay, enerji hariç ve alkollü içkiler ile tütün ürünleri hariç yüzde 4,76, enerji hariç, alkollü içkiler ile tütün ürünleri hariç ve fiyatları yönetilen/yönlendirilen diğer ürünler, dolaylı vergiler hariç fiyatlar da yüzde 4,76 artış gerçekleşti. Ayrıca, yıllık bazda fiyatlar mevsimlik ürünler hariç yüzde 4,53, işlenmemiş gıda ürünleri hariç yüzde 4,39, enerji hariç yüzde 4,55, işlenmemiş gıda ürünleri hariç, enerji hariç yüzde 3,88 arttı.